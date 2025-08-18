3 жертви и 20 ранени, след като пътнически автобус се преобърна на магистрала "Северно Мармара“ в Турция. Инцидент е станал около 6:30 ч. сутринта, пише Hurriyet
.
Пътническият автобус с регистрационен номер 60 TY 228, пътуващ от Токат към Текирдаг, се е преобърнал, след като не успял да преодолее завой близо до пунктовете за събиране на пътни такси Санджактепе Йенидоган.
Канцеларията на губернатора на Истанбул публикува изявление относно инцидента:
"Първоначалните данни сочат, че трима от 35-те пътници на борда са загубили живота си, а 20 са ранени."
