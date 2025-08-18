Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. „Зорница“ Община Бургас уведомява, че от 09:00 часа на 18.08.2025г. /понеделник/ до 18.09.2025г. се затваря за движение на МПС ул. "Св. Пантелеймон Лечител" в участъка от кръстовището с улицата до бл. 49 до кръстовището с улицата до бл. 57 /магазин „Бамболино“/.

Водачите могат да ползват като обходни маршрути, както следва:

Обходен маршрут 1: бул. „Димитър Димов“ – улицата между бл. 37 и бл. 38 - улицата между бл. 33 и бл. 39 - улицата между бл. 39 и бл. 47 - улицата между бл. 8 и бл. 9, бл. 49 - ул. "Св. Пантелеймон Лечител" - бул. „Стефан Стамболов“

Обходен маршрут 2: бул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Никола Петков“ – улицата при заведение за бързо хранене „Макдрайв“. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.