Голям пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана е системата BG-ALERT.

Властите налагат незабавна евакуация на жителите.Заради силния вятър, огънят настъпва към вилната зона на населеното място. На терен са изпратени 6 пожарни.

Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Активирана е системата за спешни съобщения BG-ALERT, с призив за незабавна евакуация на хората от засегнатия район.

Затворен е входът на Българово откъм Айтос. Екипи на пожарната и полицията са на място и работят по овладяване на пожара.