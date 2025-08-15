Детска градина „Сребърно звънче“ – с. Страцин е сред одобрените институции по програма „Еразъм+“ с проект на тема „Разнообразие и технологии в предучилищното образование“.

Проектът цели да насърчи използването на съвременни дигитални инструменти в работата с деца, като същевременно се акцентира върху уважението към културното и индивидуалното разнообразие. Чрез обучения, обмен на добри практики и сътрудничество с европейски партньори, екипът на градината ще повиши своята квалификация и ще внедри иновативни подходи в педагогическата дейност.