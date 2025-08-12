21 екипа на пожарната и 30 военнослужещи, разделени на три фронта, два от които в гористата местност в посока село Бероново, работят на терен срещу пожара в община Сунгурларе, който бушува пети ден.

От Министерството на отбраната съобщиха, че са изпратени и 8 специализирани машини от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при пожари от 42-ри механизиран батальон - Ямбол, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров. Военнослужещите действат по задачи за потушаване и ограничаване разпространението на пожара в района на селата Славянци и Скала. Там е и командирът на 42-ри механизиран батальон подполковник Иван Иванов.

На място има и 6 водоноски. В действията по овладяване на огъня са включени и горски служители, земеделски производители и доброволци. По въздух помощ оказват три самолета от Швеция. Няма опасност за населените места.



