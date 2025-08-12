Жителите на село Скала са вече по домовете си, съобщиха от Община Сунгурларе, къето четвърти ден бушуа огромен пожар.

Пожарът е извън населеното място. 21 екипа и пожарни автомобила, заедно с въздушна техника, овладяха ситуацията. Цяла нощ в селото ще има дежурни. Всички сили на Пожарна безопасност и защита на населението ще работят за локализиране на пожара в гората. На място е кметът Димитър Гавазо, там остават зам.-директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Любомир Баров, директорът на Бургаската пожарна ст. комисар Николай Николаев и областният управител Владимир Крумов. Ситуацията в община Сунгурларе остава динамична.