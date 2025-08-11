Трима души, сред които двама военнослужещи, са ранени при тежка катастрофа на пътя Бургас - Елхово.

Ударили са се кола и военен автомобил УАЗ, в който са пътували военнослужещите.

Шофьорът на колата, както и един военнослужещ, са в тежко състояние. Откарани са в болница. Причините за инцидента се изясняват.

Временно е ограничено движението по път II-79 Елхово - Бургас при разклона за Маломирово поради ПТП. Въведен е обходен маршрут: по път I-7 Елхово - Ямбол и път II-53 Калчево - Средец, съобщиха от АПИ.