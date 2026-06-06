Бургас показа, че има сърце и че футболните емоции могат да спасяват живот, като хиляди малки и големи дойдоха на стадион „Лазур“, за да дадат надежда и да подкрепят мисията на легендарния капитан Стилиян Петров в подкрепа на хората с онкологични заболявания. Това беше мач, в който битката на терена беше превърната в истински празник в полза на живота, на човечността, на обединението. Защото днес целта беше помощ за лечението на хора, сред които и Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за закупуване на гама сонда за КОЦ-Бургас, която е от огромно значение за хирурзите в здравното заведение. Дълъг списък от български и световни футболни звезди бяха на терена в Бургас под силните аподисменти на публиката, а атмосферата беше впечатляваща.

В публиката бяха президентът Илияна Йотова, спортният министър Енчо Керязов, кметът Димитър Николов, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.

„Идвам да подкрепя каузата. Тази инициатива е не само благоворителна – да подкрепим хора в беда, но показва и нещо, което е изключително важно – как може да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни“, каза президентът Илияна Йотова.

„Стилиян Петров прави истинско чудо и за българския спорт, и за човечността! Огромен респект! Респект и към всички бургазлии и гости на Бургас, които подкрепиха каузата му! “Мач на надеждата”!“, заяви кметът Димитър Николов.





На трибуните бяха и медици от екипа на КОЦ-Бургас, както и управителят проф. д-р Христо Бозов. „Бургас е зажаднял за футболни емоции, наистина е голямо зрелище. Още повече, че това е „Мач на надеждата“ и ще помогне на много хора с онкологични заболявания. Голямо въодушевление! Надявам се, че ще закупим гама сондата и ше направим някои други подобрения в онкологичнтаа дейност.. Благодаря на всички, които са тук.“, каза проф. Бозов.

Настроението на публиката подгря Папи Ханс, а водещ беше лъчезарният Юлиян Костов. Сред емоционалния футболен спектакъл, Стилиян Петров заяви:

„Герои сте всички вие. Аз и моята семейство получихме пждкрепа от всички вас преди години, а тази вечер всички вие доказахте, че когато България е единна, е силна. Тези, които се борят, имат хора зад себе си. Бургас, обичаме ви!“.







