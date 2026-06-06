Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работят. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

В понеделник предстои среща в Министерския съвет с големите вериги и се очаква тогава да станат ясни и първите резултати. Пулев обясни как ще бъде изчислявана така наречената справедлива цена, която правителството въвежда за продуктите в малката потребителска кошница.





Формулите ще бъдат две и ще са базирани на чуждия опит. Един от подходите е сравняване на цените на продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект.

„Ще дадем диапазон на минимум, максимум и средна стойност, така че максимално да отворим ножицата за веригите и представителите на търговските обекти. Първият подход е свързан с икономически обосновани разходи, започваме с изкупната цена на определените продукти, след това се фактурират оперативни разходи. После слагаме една нормализирана норма на възвръщаемост, която в Европа е около 30%, а в България 130%“, коментира Пулев.