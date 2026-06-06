Нова фишинг атака се разпространява масово чрез iMessage и SMS съобщения, които пристигат на телефоните на случайни потребители.

Схемата използва класически емоционален натиск и се представя като съобщение от дете към родител с молба за спешен контакт.

Текстът гласи:

„Здравей, мамо. Случайно изпуснах телефона си в тоалетната и той се повреди, затова трябваше да си взема нова SIM карта. Моля те, пиши ми на новия ми номер.“

След текста е посочен български мобилен номер, към който жертвата трябва да се свърже. Съобщенията идват от чуждестранни номера, включително с код +212, който е международният код на Мароко. Номерът, който се призовава да бъде потърсен, обаче е идентичен. Прави впечатление, че часът, в който е изпратено съобщението, е един и същ, което напомня автоматизирана и масова кампания.

Емоционална реакция

Според експерти по киберсигурност това е класическа форма на „social engineering“ – манипулация, при която измамниците разчитат човек да реагира емоционално и без проверка. В случая атаката е таргетирана към родители, които могат да повярват, че детето им е останало без телефон и има нужда от помощ.

Ако потребителят се подведе и започне комуникация с измамниците, следващата стъпка често е искане за пари, превод през приложение, плащане на „спешна сметка“ или изпращане на лични данни. В някои случаи атакуващите се опитват да получат кодове за достъп, банкови данни или информация, която по-късно да бъде използвана за пробив в профили и акаунти.

Специалисти предупреждават, че подобни схеми стават все по-чести, защото използват доверие, паника и семейни отношения вместо сложни хакерски техники. Именно това ги прави опасни.

При получаване на подобно съобщение експертите съветват да не се отговаря на номера; да не се изпращат пари или лични данни; да се потърси директен контакт с реалния човек чрез познатия му номер. Добре е съобщението да бъде маркирано като spam и изтрито.