Вандали са вилняли вечерта срещу петък в Ахелой и са оставили неприятни гледки от щети по обществени пространства. „На много места в Ахелой има изпочупени и разрушени обекти, които с много труд и любов създаваме за всички нас.Нека се научим да ценим създаденото, да го пазим, а не да го рушим! Градът е наш общ дом, от нас зависи как ще изглежда. Ако станете свидетели на подобни действия, моля сигнализирайте! Само заедно можем да съхраним това, което градим!“, обявиха от кметството.

Точно на тези места няма поставено видеонаблюдение. „Случаят потвърждава нуждата от такава инвестиция и ще настояваме за поставяне на камери на ключови точки в града.“, добавиха от кметството. Няколко часа по-късно щетите са отстранени и зоните отново са приветливи за туристите.