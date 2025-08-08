Неправоспособен тийнейджър загина след удар в крава с мотоциклет край Велинград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е регистриран снощи малко преди 23.00ч. на пътя между Велинград и село Кръстава.

Неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет, собственост на неговия баща и решил да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село.

Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава.

В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място. Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград.

Започнато е разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.