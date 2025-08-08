Отново е август и отново ще празнуваме заедно рождения ден на най-обичаната туристическа атракция – остров Света Анастасия. 11 години един от най-посещаваните обекти живее нов живот и очарова посетители от страната и чужбина.

Рождените дни са, за да се споделят и затова екипът на острова кани всички да бъдат част от тържествата на 15 и 16 август. Програмата ще продължи два дни - ще имаме музика, вкусна храна, концерти, плувен маратон, водосвет! А в двете летни вечери не пропускайте концертите на Deep Zone Project и Déjà vu.

За резервация за пътуване и повече информация - 0882 004124

15-16 Август 2025 г.

15 август (петък)

10:30 ч. Посрещане с питка и маринована рибка

11:00 ч. Отворени врати на фара

11:00 ч. Фолклорна програма с младежки ансамбъл „Лукойл Нефтохим“ с ръководител Марио Егов

11:45 ч. Празнично хоро

14:15 ч. Тошко Вачев отбелязва 30 години иконопис - Празничен коктейл

16:00 ч. Часът на поета с представяне на книгата „Сказание за българските манастири“ от Мина Кръстева и среща с автора.

16:30 ч. Часът на поета с бургаска писателска общност

21:00 ч. Концерт на Deep Zone Project

16.08 (събота)

9:30 ч. Отпътуване за Плувен Маратон „За Мария“- обиколка на острова. Записване на 0882004121 Павлин. Такса за участие - билет за кораб.

10:30 ч. Старт на маратона – 800 м. около остров Св. Анастасия

11:15 ч. Награждаване, 1-ва награда: ваучер за нощувка за двама в ММС, 2-ра награда: Нощувка в ГМС, 3-та награда: семейно пътуване

Миди на тенекия и дегустация на вино от подводния парк

11:30 ч. Отворени врати на фара

12:00 ч. Празничен водосвет в храм „Успение Богородично“

21:00 ч. Концерт на Deja Vu