Започна доставката на оборудването по график за Детската болница в Бургас, монтирането на вътрешноболничните системи, пациентските стаи, ескалаторите. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов след оперативка за предстоящите дейности по строителството на важния за целия регион обект.

Етажният паркинг е готов, предстои въвеждането на електронната система, оформянето на цялото пространство около сградата, включително и изграждането на детска площадка.

„Отново бе динамичен ден за екипите на детската болница. Оперативката днес беше важна за синхронизацията на дейностите на различните звена, тъй като навлизаме в следващия важен етап, в който всеки детайл е от огромно значение“, добави кметът Николов.

Цялата зона около болницата ще бъде изцяло обновена с ремонтирани улици, ще има нова организация на движението, зелени и пешеходни пространства.