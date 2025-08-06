Турист намери колата си „Шкода“ надрана по дължина, докато е на почивка в Черноморец. „Не пречеше на никого. Повиках полиция и подадох сигнал.“, каза собственикът на автомобила, който е с пловдивска регистрация. Колата е била паркирана в района на ул. „Хаджи Димитър“ и е била надрана през последното денонощие.

Човекът отхвърля възможността това да е израз на лично отношение или просто вандалска проява от дрогиран младеж. „Според мен е борба за паркоместа“, смята той.

Всъщност от години е известно, че надирането на коли е един от „инструментите“, сред които познати са още пукането на гуми, вдигане на чистачки и какво ли още не, за разправа с „нашественик“ на паркомясто, който някой си е присвоил и смята за свое. Мъжът пожела да даде гласност на своя случай, за да не бъде вгорчена ваканцията и на други почиващи, които са в района.