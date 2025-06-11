Лек автомобил "Ауди Q 7", управляван от 70- годишен бургазлия, е блъснал неправилно пресичащ 73-годишен пешеходец в бургаския ж.к. "Меден рудник".

Инцидентът е станал на 10.06.т.г. около 10.19 ч. в района на кръстовището на ул. «Апостол войвода» и бл. 16, докато колата е извършвала ляв завой. Пешеходецът е пресичал неправилно. Той е с фрактура на десния крак и е настанен в болнично заведение.