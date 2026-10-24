За разлика от парламентарните избори през пролетта, за тези падна ограничението за до 20 български секции за гласуване в държавите извън Европейския съюз. Така сега в съседна Турция те са 78, а в 27 от тях вотът ще е машинен. Там вече са подадени над 13 000 заявления за гласуване. Това ще може да се направи и в изборния ден, но при нови условия, предаде bTV.

В Чорлу екип на медията среща Кадер в квартал Шейхсинан, където са две от петте секции в града. Тя разказва, че живее в Турция от 1989 г. Оттогава досега винаги гласува.

"Много често има избори напоследък. Хората, даже много от тях, не знаят, че ще има избори. Не знаят и до голяма степен тука кои са кандидатите. Няма да има много голяма навалица", казва Кадер.

И на съседната маса в това заведение темата са изборите. Този път обаче кампанията е различна, разказва Емил.

"Защо всяка година от тука имаше автобус и отивахме в България, защо сега няма такива неща?", пита Емил. На въпрос откога няма, той отговаря: "От миналата година, преди имаше".

На въпрос има ли агитация, има ли нещо, което да напомня, че идват избори, Емил казва:

"Имаше преди, ама тази година няма".

Промени има при подаването на заявления за гласуване в изборния ден. Досега те можеха да се попълнят навсякъде и само се подписваха пред секционната комисия.

"Този път обаче това заявление трябва да бъде попълнено пред секционната избирателна комисия, което ще доведе при нас до там, че ще се постигне известно забавяне, тъй като попълването на всяка една декларация предполага едно по-бавно протичане на изборния процес", посочва Радослава Кафеджийска, генерален консул на България в Одрин.

"Младите, които за първи или втори път ще избират, не владеят кирилицата. Ако няма кой да им помага, там особено на младите хора, може би избирателната активност ще бъде по-малка. Ще трябва да изчакват", казва Сюнай.

Ако се стигне до забавяния, изборният ден ще бъде удължен с един час.