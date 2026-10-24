Забавянето на противогрипните ваксини е притеснително, но поставянето им през ноември не е закъсняло. Това заяви специалистът по инфекциозни и вътрешни болести проф. д-р Георги Попов в ефира на NOVA. По думите му през последните години сезонните пикове на грипа се изместват към втората половина на януари и февруари.

Проф. Попов посочи, че заради недостига много хора търсят ваксини в Гърция и други съседни държави, където те се поставят и в аптеките. Според него доставките ще задоволят търсенето.

На 22 октомври са пристигнали 150 хиляди дози за програмите за възрастни хора, а около 5 октомври - назалните ваксини за деца, съобщи той. За останалите доставки специалистът посочи периода между 9 и 13 октомври.

Според лекаря имунизацията не бива да се отлага до началото или средата на януари, когато грипът вече циркулира активно.

"Закупуването, транспортирането и поставянето на ваксината имат своите специфики и трябва да се спазват правилата за съхранение", отбеляза професорът.

Проф. Попов обясни, че грипният вирус непрекъснато се променя, затова вариантите, които циркулират през декември, може да се различават от срещаните през предходните месеци.

"Но това е целогодишен вирус. Не го срещаме само от декември до март - той циркулира през цялата година, но под формата на спорадични единични случаи. Въпросът е по време на епидемичния подем да има вирус, с който голяма част от населението вече се е срещала, за да не се заразят много деца, а оттам и възрастните хора и другите уязвими групи", допълни още той.

По повод защитата, която осигуряват ваксините при постоянно променящ се вирус, специалистът посочи, че Световната здравна организация разполага с глобална система за наблюдение на грипа. Тя регистрира случаите и прогнозира кои щамове ще циркулират през следващия сезон.

Очакваните симптоми са характерните за грипа - внезапно начало, главоболие, висока температура, болки в гърлото, хрема и кашлица. Възможни са и усложнения, предупреди лекарят. По неговата оценка вирусът е малко по-заразен, но това не означава по-тежко протичане на заболяването. Той допуска и по-ранен грипен пик тази година.

Проф. Попов подчерта, че грипът не се лекува с антибиотици. По думите му такива препарати се прилагат само при усложнения.

Специалистът обясни, че по-високият ваксинационен обхват ограничава разпространението на вируса и помага за защитата на уязвимите групи – възрастните хора, децата и хората с физиологично понижен имунитет.

"Със сигурност бих препоръчал ваксинация на деца, които често боледуват и посещават детски ясли, детски градини или начално училище. За по-здравите деца, които са закалени и имат сравнително добър имунитет, може и да се изчака", обясни професорът.

В интервюто той коментира и разпространението на COVID-19. По думите му коронавирусът в момента е по-активен от грипа, а заболяването често протича леко - с дразнене в гърлото или незначителна хрема, без повишена температура. Специалистът обаче предупреди за рисковете при уязвимите пациенти.

"Естествено, проблем има за рисковите групи - хронично болните, малките деца, възрастните хора и бременните. Пораженията, въпреки лекото протичане, не са по-леки от тези при класическия COVID-19, който имахме преди пет-шест години. Отново има увреждания на сърдечносъдовата система, главно на съдовете, както и неврологични увреждания, които никак не са за подценяване", обясни още той.

По повод съобщения за пациент във Франция, заразен с вируса Шамонда, който засяга едрия рогат добитък, проф. Попов посочи, че подобни случаи са редки, а предаването става чрез мушички.

Той коментира и птичия грип, при който е възможно предаване от животно на човек. Според казаното от него в интервюто досега не е имало предаване от заразен човек на друг човек.

Във връзка с предстоящото гласуване лекарят препоръча хората с леки симптоми да носят маска и да използват дезинфектант, а при остри признаци на заболяване да останат у дома. Сред мерките, които посочи, са избягването на струпвания пред секциите и редовното проветряване на помещенията. Маските и дезинфекцията са препоръчителни и за хората, които искат да се предпазят от заразяване.