Розови облаци обвиха КОЦ-Бургас, а рев на мотори озвучи пространството пред здравното заведение днес. Събитието бе с кауза, за да привлече вниманието към профилактичните прегледи и бе част от кампанията „Предай нататък“. Месец октомври е розов, тъй като е посветен на битката с рака на гърдата.

КОЦ-Бургас се включи в инициативата с безплатни ехографски прегледи от д-р Ани Драголова, която и днес приемаше пациентки.

„Целта е да вдигнем малко шум за една много добра кауза и най-вече за профилактиката, защото това е изключително важно в днешно време. Трябва жените да имат добра култура за собственото си здраве.“, каза д-р Драголова.

На събитието присъстваше и новият управител на КОЦ-Бургас д-р Николай Киселков, който е хирург с дългогодишен опит и е един от най-уважаваните лекари от пациентки, преминали през лечението на рак на гърдата. „Профилактиката спасява живот. Тя е грижата за здравето на жената и гарант за нейния пълноценен живот “, категоричен бе и д-р Киселков.

В инициативата с много енергия и по традиционно ефектен начин се включиха и представители на мотоклуб „Морски братя“, както и на жените-мотористки.