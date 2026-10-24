В събота френската полиция започна да използва сълзотворен газ срещу протестиращи, като същевременно засили мерките за сигурност в големите градове. Целта е да се предотврати повторение на безредиците отпреди седмица, в ден, белязан от нови демонстрации в цялата страна, провокирани от високите разходи за живот.

В югоизточния град Лион полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне група от около 150 протестиращи близо до центъра на града, където демонстрациите бяха забранени, след като те за кратко се опитаха да блокират път, съобщи журналист от АФП. На други места властите и разтревожените собственици на магазини се подготвяха за евентуални нови улични сблъсъци. Близо до парижкия квартал „Бастилия“, магазин за дрехи беше опразнен от стока преди началото на демонстрациите, а съседен ресторант беше залостен с дървени плоскости, върху които имаше табели, уверяващи, че обектът „все още работи“. Много други търговци в столицата също бяха покрили витрините си с дървени плоскости. Музеите „Лувър“ и „Орсе“ останаха затворени.

Полицаи, оборудвани за борба с безредици, бяха забелязани да заемат позиции в районите, които понесоха най-тежкия удар по време на сблъсъците и грабежите миналия уикенд. Те са част от общо 70 000 служители на силите за сигурност, които според Министерството на вътрешните работи са мобилизирани за противодействие на „високия“ риск от насилие. „Няма да толерираме никакви безредици“, заяви в петък заместник-министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, като добави, че в социалните мрежи са се появили призиви за насилие и грабежи.

Протест срещу крайнодясна партия

На фона на засилващото се напрежение, крайнодясната партия Национален сбор“ (RN), оглавявана от Марин льо Пен, проведе през уикенда конгрес в град Орлеан (Централна Франция).

Събитието постави началото на кампанията ѝ за изборите, които ще се проведат след шест месеца и на които ще бъде избран наследникът на президента Еманюел Макрон.

В събота хиляди хора, скандиращи антифашистки лозунги, излязоха на протест както срещу Льо Пен, така и срещу центристкия лидер Макрон, подкрепящ бизнеса. „Макрон – оставка! Льо Пен – в затвора!“, викаше тълпата. Насилието от миналия уикенд и повишеното напрежение по време на демонстрациите тази събота и неделя подчертаха нажежената обстановка във Франция преди предстоящия вот – избори, които според проучванията Марин льо Пен има най-голям шанс да спечели.

През миналия уикенд, в периферията на общонационалните протести, участници в безредиците влязоха в сблъсъци с полицията, нанесоха щети на обществени сгради и разграбиха стотици магазини. Бяха арестувани около 2700 души, а според представители на търговския сектор собствениците на магазини са понесли щети и загуби на стока на обща стойност стотици милиони евро. Макрон отдаде най-тежките прояви на насилие на „ултралеви“ групировки, които според него „искат да съборят републиката“. Организаторите на подновените в събота протести обвиниха Макрон и правителството му, че пренебрегват масовото обществено недоволство, породено от растящите разходи за живот и лошите условия в училищата.

Инфлацията във Франция, както и на много други места, се ускори рязко вследствие на войната в Близкия изток – конфликт, започнал през февруари по инициатива на американския президент Доналд Тръмп и Израел. Протести се провеждат също в Италия, Белгия, Испания и Португалия, като причините за тях варират, но имат общи допирни точки по отношение на инфлацията и проблемите в сферата на образованието. Италия изпрати 500 военнослужещи, за да се опитат да овладеят уличните безредици в Милано.

Затворени магазини

В Париж улиците в събота бяха необичайно тихи, много витрини бяха заковани с дъски, а някои от по-големите търговци изпратиха съобщения до клиентите, предупреждавайки, че са затворени за деня. В последния момент полицията на столицата нареди организиран от синдикатите марш в града да бъде преместен от Бастилията, в централно-източната част, в по-отдалечения източен Порт д'Итали в южния край на столицата. Синдикатите заявиха, че неохотно ще се съгласят с това. Но движението „Жълти жилетки“, която организира разрушителни улични протести срещу Макрон преди осем години, отвърна, че няма да се съобрази. Макрон и неговото правителство се опитаха да разграничат законните искания на протестиращите от грабежите, палежите и плячкосването, които избухнаха на демонстрациите миналата събота. Съдилищата вече изпратиха в затвора 217 души, половината от които нарушители за първи път, заради събитията в събота, съобщиха официални лица. Макрон заяви, че властите ще приемат само демонстрации, водени от синдикатите, и ще противодействат на всички други, които сметнат за „нелегитимни“.

Властите в Марсилия забраниха всички протести, но обявиха в петък, че организирана от синдикатите демонстрация ще бъде разрешена по „изключение“. Ограниченията, включително пълната забрана за протести в някои градове, предизвикаха критики. „Амнести Интернешънъл“ осъди това, което нарече „свлачище към авторитарна практика“, заявявайки, че мерките „застрашават правото на мирни демонстрации“. „Полицията има отговорност както да гарантира, че протестите могат да се провеждат мирно и безопасно, така и да защитава обществеността от насилствени безредици“, каза Ева Косе, старши изследовател за Европа в „Хюман райтс уотч“.