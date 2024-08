Съветниците в Камено подкрепиха докладните на кмета Жельо Вардунски, касаещи продължаването на усилията за развитие на крепостта Русокастро чрез три нови проекта. Това стана на днешната сесия на местния парламент. Тези инициативи имат за цел да подобрят инфраструктурата и да привлекат повече туристи към историческото място. Проектите, финансирани по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество между България и Турция, включват изграждане на соларна система и създаване на съвместен туристически продукт.

BGTR0200042 – EPACT – Exploring the Past: Experimental Archaeology as a Catalyst for Tourism and Growth „Изследване на миналото: Експерименталната археология като катализатор за туризъм и растеж“, финансирано от Европейския съюз по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, в партньорство с LP - Република Турция – Регионална дирекция по култура и туризъм - Къркларели, PP1 Регионален исторически музей – Бургас, PP2 НПО Институт за зрялост – Къркларели. В рамките на тази програма, ще се изгради самостоятелна соларна система на крепостта Русокастро. Соларната система ще генерира 50 kw мощност и ще захранва водна помпа, парково осветление, павилиони за храни и напитки и други комуникации.

BGTR0200044 – MOBIGATE – Gateway Through History: Mobility of Cross-Border Destination Exploring „Портал през историята: Мобилност на трансгранично изследване на дестинация“, финансирано от Европейския съюз по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, като водещ партньор в партньорство с PP1 Община Кийикьой, Република, PP2 Исторически музей – гр. Малко Търново, PP3 Дирекция на отдела за национални паркове за опазване на природата - Къркларели. С изпълнението на проекта ще се създаде съвместен туристически продукт, който позволява на пътуващите да се впуснат в трансгранично пътешествие през пространството и времето, потапяйки се в богатото културно и историческо наследство на дадените територии.

Местният парламент одобри докладната, която ще даде възможност на Народно читалище „Съзнание – 2009“ в село Русокастро да кандидатства с проектното предложение „Русокастро - Поглед в историята“ за финансиране по програма „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“. Проектът има за цел да създаде постоянна експозиция в село Русокастро, която ще представя богатата история на местността, с особен акцент върху средновековната крепост Русокастро. Експозицията ще включва културното наследство на крепостта и артефакти, както и обичаите и традициите на община Камено. Тя ще бъде разделена на историческа и етнографска част, предоставяйки задълбочен поглед към развитието на района през вековете и ще служи като отправна точка за туристите преди или след посещението на крепостта. Общата стойност на проекта е 49 060 лв. от Национален фонд „Култура“ и 10 000 лв. от собствени средства.

С изпълнението на проектите по трансгранично сътрудничество се очаква да се улесни достъпа до крепостта и да се създадат нови възможности за културно и историческо образование на посетителите. Те включват реставрация и консервация на съществуващите структури, както и изграждане на нови съоръжения за посетители като информационни центрове, пътеки и места за отдих. Освен това ще бъдат организирани различни събития и активности, които да популяризират крепостта и да привлекат повече туристи. Тези инициативи са част от по-широката стратегия на община Камено за развитие на туризма и културното наследство, която цели да стимулира местната икономика и да създаде нови работни места.

Община Камено ще кандидатства и по процедура за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по финанси BG-RRP-11.018 „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания. Този проект ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на настанените в дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Русокастро, чрез осигуряване на по-добри условия и специализирани услуги, които отговарят на техните специфични нужди.

Проектът все още е в началната си фаза. Тепърва ще се прави обществено обсъждане и ще се вземе под внимание мнението на местните хора, обясни кметът Жельо Вардунски.