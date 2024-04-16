Снощи служители от Второ Районно управление - Бургас са извършили проверка в частен дом, разположен на ул. “Оборище”, обитаван от 34-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия. Те намерили и иззели: четири полиетиленови плика и пласмасова бутилка, съдържащи бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с общо тегло около 150 гр., множество прекурсори и материали, служещи за производство на високорисково наркотично вещество (метамфетамин). Иззети са множество бутилки с течност със силна задушлива миризма на ацетон, стъклени колби, фунии, таблетки, червен фосфор, вентилатор и стъклен капак със засъхнало кристалообразно вещество, реагирало при направения полеви наркотест на метамфетамин. Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

снимки ОДМВР Бургас







