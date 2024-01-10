Св. Синод одобри програма за организиране на погребението на Сливенския митрополит Йоаникий. За наместник на овдовелия престол е одобрен Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, съобщиха от Сливенска митрополия. Решението е взето след кончината на Сливенския митрополит Йоаникий, който почина във вторник.

Утре ще бъде отслужена архиерейска заупокойна св. Литургия в Катедрален храм Св. вмчк. Димитрий, - гр. Сливен. За 12 часа е насрочено Опело, а час по-късно е поклонението.

Ще се проведе траурно шествие и погребение на определеното място при Олтара на Катедрален храм Св. вмчк. Димитрий в Сливен.