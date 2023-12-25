Кметът на Бургас Димитър Николов честит Коледа на бургазлии.

„Бъдете здрави, защото само тогава можем да бъдем успешни и истински щастливи!

Да обичаме и уважаваме семейството и приятелите си, защото с тях споделяме и трудните, и радостните мигове в живота ни!

Да се грижим за близките си хора, но и за Бургас. Да го обичаме и да го пазим.

Пожелавам ви светли коледни и новогодишни празници!

Нека щастието и късметът споходят вашия дом, а семейството бъде ваша радост и опора!

Светло Рождество Христово!”, пожелава кметът Николов.