С грижа за пациентите „ЛИНА” отново ще има дежурни лаборатории и манипулационни в почивните дни за Коледа и Нова година! От екипа на „ЛИНА” пожелават на всички светли празници.

Дежурни лаборатории и манипулационни

БУРГАС

24.12.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00

25.12.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 - 13:00

ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 - 12:00

26 и 27.12.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 - 13:00

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 - 12:00

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 - 12:00

ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 - 12:00

ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 - 12:00

31.12.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00

01.01.2024

бул. „Стефан Стамболов” №132: 08:00 - 13:00

ПОМОРИЕ

24 и 25.12.2023: почивни дни

ул. „Македония” №23

26.12.2023 и 27.12.2023: 08:00 - 12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

КАРНОБАТ

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат)

24, 25, 26 и 27.12.2023: 08:00-12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: 08:00-12:00

ул. Алекси Нейчев №14

24 и 25.12.2023: почивни дни

26 и 27.12.2023: 08:00-12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

АЙТОС

24 и 25.12.2023: почивни дни

ул. „Райна Княгиня” №2

26 и 27.12.2023: 08:00-12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

ЯМБОЛ

24 и 25.12.2023: почивни дни

ул. „Жельо Войвода” № 11

26 и 27.12.2023: 08:00-12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

СЛИВЕН

24 и 25.12.2023: почивни дни

ул. „Криволак” №9

26 и 27.12.2023: 08:00-12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

СТАРА ЗАГОРА

бул. „Руски” №47

24 и 25.12.2023: почивни дни

26 и 27.12.2023: 08:00-12:00

30.12.2023: 08:00 - 12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

ВАРНА

23.12.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00

ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00

ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00

бул. "Владислав Варненчик" бл. 28: 08:00 – 12:00

24.12.2023: почивен ден

25.12.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00

26.12.2023 и 27.12.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00

ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00

ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00

30.12.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00

ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00

ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00

бул. "Владислав Варненчик" бл. 28: 08:00 – 12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

ПЛОВДИВ

23.12.2023

Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 - 13:00

ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00

бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00

24 и 25.12.2023: почивни дни

26.12.2023 и 27.12.2023

Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 - 13:00

ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00

бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00

30.12.2023

Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 - 13:00

ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00

бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

АСЕНОВГРАД

23.12.2023: 08-00 – 12:00

24 и 25.12.2023: почивни дни

26.12.2023 и 27.12.2023

ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 12:00

30.12.2023: 08:00 – 12:00

31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни

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