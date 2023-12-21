С грижа за пациентите „ЛИНА” отново ще има дежурни лаборатории и манипулационни в почивните дни за Коледа и Нова година! От екипа на „ЛИНА” пожелават на всички светли празници.
Дежурни лаборатории и манипулационни
БУРГАС
24.12.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00
25.12.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 - 13:00
ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 - 12:00
26 и 27.12.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 - 13:00
к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 - 12:00
ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 - 12:00
ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 - 12:00
ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 - 12:00
31.12.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:00
01.01.2024
бул. „Стефан Стамболов” №132: 08:00 - 13:00
ПОМОРИЕ
24 и 25.12.2023: почивни дни
ул. „Македония” №23
26.12.2023 и 27.12.2023: 08:00 - 12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
КАРНОБАТ
ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат)
24, 25, 26 и 27.12.2023: 08:00-12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: 08:00-12:00
ул. „Алекси Нейчев” №14
24 и 25.12.2023: почивни дни
26 и 27.12.2023: 08:00-12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
АЙТОС
24 и 25.12.2023: почивни дни
ул. „Райна Княгиня” №2
26 и 27.12.2023: 08:00-12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
ЯМБОЛ
24 и 25.12.2023: почивни дни
ул. „Жельо Войвода” № 11
26 и 27.12.2023: 08:00-12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
СЛИВЕН
24 и 25.12.2023: почивни дни
ул. „Криволак” №9
26 и 27.12.2023: 08:00-12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
СТАРА ЗАГОРА
бул. „Руски” №47
24 и 25.12.2023: почивни дни
26 и 27.12.2023: 08:00-12:00
30.12.2023: 08:00 - 12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
ВАРНА
23.12.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00
ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00
ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00
бул. "Владислав Варненчик" бл. 28: 08:00 – 12:00
24.12.2023: почивен ден
25.12.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00
26.12.2023 и 27.12.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00
ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00
ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00
30.12.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 - 12:00
ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00
ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00
бул. "Владислав Варненчик" бл. 28: 08:00 – 12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
ПЛОВДИВ
23.12.2023
Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 - 13:00
ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00
бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00
24 и 25.12.2023: почивни дни
26.12.2023 и 27.12.2023
Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 - 13:00
ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00
бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00
30.12.2023
Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 - 13:00
ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00
бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
АСЕНОВГРАД
23.12.2023: 08-00 – 12:00
24 и 25.12.2023: почивни дни
26.12.2023 и 27.12.2023
ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 12:00
30.12.2023: 08:00 – 12:00
31.12.2023 и 01.01.2024: почивни дни
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