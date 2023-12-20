С Коледен урок с Михаил Ненов - зам.- кмет по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в ОУ "Братя Миладинови" приключиха проявите, с които училището отбеляза 99 години от своето създаване.

Празничните инициативи стартираха в началото на седмица с концерт на ученици от различните формации към учебното заведение и станалата вече традиция „Коледни уроци с…“, в която известни представители на различни институции провеждат по един учебен час в ОУ „Братя Миладинови“.

Тази година в „Коледни уроци с…“ се включиха: ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, представяйки различни музикални инструменти и произведения за тях, доц. Димо Колибаров- директор на Филиал Бургас на Националната художествена академия, Иванка Делева – Регионален исторически музей, плувецът Цанко Цанков и зам.-кметът по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов.

Всеки от гост-преподавателите остави ярки спомени и незабравими емоции в учениците на ОУ „Братя Миладинови“.