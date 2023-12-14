Престижната церемония на Община Бургас „Спортист на годината“ за 2023 –та ще събере елитни шампиони, ментори, спортни деятели, общественици и журналисти, които издигат авторитета на морския град у нас и по света. Официалната среща на всички тях за втора поредна година ще се проведе в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК, от 19.00 часа на 20 декември. Събитието цели да покаже респект и уважение към техния труд и мотивация. Вечерта ще се превърне в истински триумф на човешкия дух и постижения, тъй като изминалата година бе много силна за бургаските атлети.
Припомняме, че номинациите се излъчват от всеки клуб, а основна роля в подредбата на класацията имат бургаските медии. Отличията се дават в четири категории „10-те най-добри спортисти и треньори”, „Спортист с увреждания“, „Млад талант” и „Отбор на годината“ .
Ето и предложенията на гилдията:
КАТЕГОРИЯ „МЛАД ТАЛАНТ“ ЗА 2023 ГОДИНА
СПОРТЕН КАРАТЕ КЛУБ „ЦАНЕВ БУРГАС“
Калоян Анатоли Пацов – Година на раждане: 2010 год.
Постижение през 2023 год.
1. Европейско първенство по карате – 28-29-30.04.23г, Кранево,
България
- Златен медал отборно ката момчета 2009-2010 год.
- Сребърен медал индивидуално ката момчета 2009-2010 год.
- Бронзов медал отборно кумите момчета 2009-2010 год.
2. Национална купа – 11-12.11.23г., гр. Самоков, България
- Златен медал ката индивидуално момчета 2010 год.
- Бронзов медал кумите момчета 2010 год., до 45 кг.
3. International Karate Tournament„Bucharest Contact Open” 20th edition-
22.10.23г. ; Букурещ, Румъния
- Златен медал индивидуално ката момчета 2009-2010 год.
- Бронзов медал ката индивидуално кадети
4. Internation Karate Turnament Kavarna Kup- 25.06.2023 год. Каварна,
България
- Златен медал кумите индивидуално момчета 2009-2010 год., до 40
кг.
- Златен медал кумите отборно момчета 2009-2010 год.
- Сребърен медал ката индивидуално момчета 2009-2010 год.
- Сребърен медал ката отборно момчета 2009-2010 год.
5. Международен турнир Sofia Open купа на президента на Република
България - 13.05.23г. ; град София, България
- Сребърен медал ката момчета 2009-2010 год.
Име на треньора: Йован Атанасов
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Шамил Рустамович Хамматов – Година на раждане 2009 год.
Постижение през 2023 год.
1. Европейско първенство по карате – 28-29-30.04.23г, Кранево,
България
- Златен медал отборно ката момчета 2009-2010 год.
- Бронзов медал индивидуално кумите Shobu Sanbon момчета 2009-
2010 год. До 40 кг
- Бронзов медал индивидуално кумите WKF момчета 2009-2010
год. До 40 кг.
2. Национална купа - 11.11.23г., гр. Самоков, България
- Златен медал ката индивидуално момчета 2009 год.
- Златен медал кумите момчета 2009 год., до 50 кг.
3. Държавно първенство – 23.04.23 год., гр. Велико Търново, България
- Бронзов медал ката индивидуално 2009 год.
- Бронзов медал кумите момчета 2009 год. До 50кг.
- Бронзов медал отборно ката момчета 2009 год.
4. Internation Karate Turnament Kavarna Kup- 25.06.2023 год. Каварна,
България
- Златен медал индивидуално кумите момчета 2009-2010 год., до 45
кг.
- Златен медал кумите отборно момчета 2009-2010 год.
- Сребърен медал ката отборно момчета
- Бронзов медал кумите индивидуално момчета 2009-2010 год. - 40
кг.
5. International Karate Tournament„Bucharest Contact Open” 20th edition-
22.10.23г. ; Букурещ, Румъния
- Златен медал кумите Shobu Ippon индивидуално момчета 2009-
2010 год., до 45 кг.
- Сребърен медал кумите WKF индивидуално момчета 2009-2010
год. , до 45 кг
6. Международен турнир Sofia Open купа на президента на Република
България - 13.05.23г. ; град София, България
- Златен медал кумите отборно момчета 2009-2010 год.
- Сребърен медал кумите индивидуално момчета 2009-2010 год., до
45 кг.
7. Internation Karate Cup Etar – 19.03.23 год., гр. Велико Търново,
България
- Бронзов медал кумите 2009-2010 год. Момчета до 50 кг.
Име на треньора: Йован Атанасов
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СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
„ОЛИМПИЯ“ гр. БУРГАС
Антоанета Златинова Цанкова
Родена – 18.09.2011г.
ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2023г.
1. Шампионка на България в многобоя, в най-високата категория
„Елит“ и носителка на приз „ Диляна Георгиева“.
2. 1 място многобой – международен турнир „Pastorelli Cup” ,
Нюрнберг, Германия-1-3.04.23г.
3. 1 място многобой- международен турнир „ Купа Тракия „ и приз
„Мария Петрова“ -2-4.06.203г. , гр. Пловдив
4. .1 място многобой -международен турнир „ Купа Спартак“ , гр.
Пловдив-17-18.06.23г.
5. 1 място многобой -международен турнир „ Жулиета Шишманова“ ,
гр. Бургас-29.06-02.07.23г.
6. Класирана и избрана за член на основен състав на национален отбор
девойки -индивидуално за 2024г. -11.10.23г.
Име на треньора: Елена Симеонова Симеонова
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КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „БУРГАС 1975“
Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева - състезателна двойка
юноши младша възраст – представи достойно клуба и България на
турнири от държавния календар и международния календар на Световната
федерация по спортни танци WDSF
ПОСТИЖЕНИЯ:
Международни турнири и държавни първенства:
INTERNATIONAL Hebar Cup 29.04.2023 – 30.04.2023
1-во и 2-ро място
WDSF OPEN BARI ITALY 03.06.2023
1-во и 2-ро място
WDSF GERMAN OPEN CHAMPIONSHIP STUTTGART 08.08.2023
6-то място
WDSF GRAND SLAM Belgrade Serbia 30.09.2023 – 01.10.2023
2-ро и 4-то място
38 th INTERNATIONAL BURGAS CUP 02.09.2023 – 03.09.2023
1-во място – 2 бр.
WDSF MACEDONIA Skopje 18.11.2023
1-во място – 3 бр. и 2-ро място
ДП по възраст гр. Пловдив – 02.07.2023 г.
ЮМВ стандарт – 1-во място
Национална купа България гр. Стара Загора – 07.10.2023 г.
ЮМВ стандарт – 1-во място
ЮМВ латина – 1-во място
Държавно лично отборно първенство гр. Казанлък – 04.11.2023 г.
ЮМВ – 1-во място
Име на треньора: Андрей Димитров Тодоров
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КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА „ЧЕРНОМОРЕЦ“
Калоян Даниелов Велинов – КСА „Черноморец“, Мартин Калинчев
Челебиев - КСА „Черноморец“, Петър Боянов Тодоров – КСА „Акро
Джъмп“ и Християн Иванов Драганов – КСА „Бургас“
Постижения през 2023 г.:
1. Европейско първенство по акробатика 12-15.10.2023 г. – Варна,
България – 2-ро място
2. Международен турнир по акробатика 10-12.03.2023 г. – Мая,
Португалия – 1-во място
3. Държавен индивидуален шампионат 09.06-11.06.2023 г. – Варна,
България – 1-во място
Име на треньора: Атанас Пламенов Костадинов
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СПОРТЕН БРЕЙК КЛУБ “БЛЯК СТАЙЛ СКУАД”
Пламена Анева Георгиева
Световен шампион по брейк в категория до 18 години от World Kids
Breaking Championship, Любляна, Словения, на 4 Юни, 2023
Име на треньора: Христо Христов Андонов
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ТЕНИС КЛУБ „АВЕНЮ“
Радион Четвериков
Успехи:
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ София Къп – София,
България – 10.09-16.09.23г. – 2 място по единично
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Сараево, Босна –
20.08-27.08.23г. – 2 място - двойки
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Дема Къп – София,
България– 08.07-15.07.23г. – 1 място двойки
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Люлин Къп – София,
България – 01.07.23г- 08.07.23г. – 1 място по единично
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Люлин Къп – София,
България – 01.07.23г- 08.07.23г. – 2 място двойки
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Pointer, Македония –
05.06-10.06 – 1 място по единично
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Prista Къп – Русе,
България – 14.05.23г-21.05.23г.. – 1 място по двойки
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Prista Къп – Русе,
България – 14.05.23г-21.05.23г.. – 1 място по единично
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Svilengrad Къп –
Свиленград, България – 30.04.23г-07.05.23г... – 1 място по двойки
- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Svilengrad Къп –
Свиленград, България – 30.04.23г-07.05.23г... – 1 място по единично
Име на треньора: Стефан Пантов
Златан Йорданов
Успехи:
- Финален турнир „Киндер +“ Пловдив 14.10.23г.-18.10.23г. – 2 място
- Държавен турнир „Мастърс“ определящ шампион на България –
01.09.23г.-03.09.23г. София – 2 място
- Държавен турнир Киндер + – 28.01-30.01.23г. – Хасково – 2 място
- Регионално първенство – 03.06.-04.06.23г. Бургас- 1 място
- Държавен турнир Киндер+ – 15.07-16.07.23г. – Варна – 1 място
- Държавен турнир Киндер + – 23.09.23г.-24.09.23г. Стара Загора – 1
място.
Име на треньора: Стоян Станков
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СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас
ПАТРИК БИГЪЛ – 12г.
1-во място ЮМВ до 45 кг на Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (24.09.2023г.);
3-то място на дисциплина „ката“на Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (23.09.2023г.);
1-во място - ЮМВ 12-13г. до 45 кг. - 19-ТО ПЪРВЕНСТВО НА КАТЕГОРИИ
ЗА МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, гр. Варна, 22.10.2023г.
4-то място – възр.гр 14-15г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22.10.2023
4-то място - ЮМВ кумите до 45 кг на – Балканско Първенство по
Карате Киокушин – Варна, България (19 март 2023г.)
АНАБЕЛ ТИХОМИРОВА АТАНАСОВА – 11г.
2-ро място –възр.гр. 12-13г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 21.10. 2023
3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);
ЛЮБОМИР ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ – 12г.
1-во място – ЮМВ - Държавно Първенство по ката за всички възрасти,
22.10.2023г., гр. Варна
4-то място – ЮМВ до 45кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, гр. Варна – 02.07.2023г.
НАДЕЖДА ПЕТКОВА АТАНАСОВА – 9г.
1-во място – Мм8-9г. до 35кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 01.07.2023г., гр. Варна
1-во място – Мм8-9г. до 30кг - 17-то Държавно Първенство по Карате
Киокушин „БУРГАС 2023“-22.04.2023г.
2-ро място –възр.гр. 10-11г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 21.10.2023г., гр. Варна
3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);
Име на треньора: СЕНСЕЙ ГЕРГАНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА-
КОСТОВА
АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „АК БУРГАС 98‘‘ - /ЛЕКА АТЛЕТИКА/
Димитър Петев Христов –на 14 г.
Национален Шампион на България под 16 г. в дисциплините – 200 м-с
време 23.58 и 400 м - с време 52,60 в зала, 4-5.02.23г. гр. София. Бронзов
медалист от щафета 4х200м в голямата възраст под 18 г. провело се 14-
15.01.2023 г. Бронзов медалист в голяма възраст под 18 г. и на 400 м с
време 51,75 в гр. София, провело се на 10-11.06.2023г. Национален
Шампион под 16 г. на открито на 400 мс време - 51,54, провело се на 7-
9.07.2023 г. в гр. Велико Търново и на същото Вицешампион на 200 м - с
време 23,34 мс.
Само за една година завоюва общо 6 медала, от които три златни. Също
така участва в EVPOPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2-4.09.2023 г.,
ЧЕХИЯ - гр. БЪРНО. Там завоюва сребърен медал от смесена щафета
4х300 м. Класира се на 4 м. на 300 м с време 36,65, 60 м -7,32 6 място.
Всичките резултати, постигнати през годината са много високи за неговата
възраст. на 400. 51.54, което е и покрит норматив за Балкански игри на под
18 г.
Поради малката възраст няма право да участва. За под 16 г. няма
Балкански игри.
Име на треньора: Вера Петкова
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КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“
1. Теодор Калинов Димов – бронзов медал на Европейска кохай купа,
категория кумите
2. Ралица Иванова Ненкова – 3 място Европейска кохай купа, категория
кумите
Име на треньора: Иван Тодоров
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01.09.23г.-03.09.23г. София – 2 място
- Държавен турнир Киндер + – 28.01-30.01.23г. – Хасково – 2 място
- Регионално първенство – 03.06.-04.06.23г. Бургас- 1 място
- Държавен турнир Киндер+ – 15.07-16.07.23г. – Варна – 1 място
- Държавен турнир Киндер + – 23.09.23г.-24.09.23г. Стара Загора – 1
място.
Име на треньора: Стоян Станков
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СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас
ПАТРИК БИГЪЛ – 12г.
1-во място ЮМВ до 45 кг на Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (24.09.2023г.);
3-то място на дисциплина „ката“на Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (23.09.2023г.);
1-во място - ЮМВ 12-13г. до 45 кг. - 19-ТО ПЪРВЕНСТВО НА КАТЕГОРИИ
ЗА МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, гр. Варна, 22.10.2023г.
4-то място – възр.гр 14-15г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22.10.2023
4-то място - ЮМВ кумите до 45 кг на – Балканско Първенство по
Карате Киокушин – Варна, България (19 март 2023г.)
АНАБЕЛ ТИХОМИРОВА АТАНАСОВА – 11г.
2-ро място –възр.гр. 12-13г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 21.10. 2023
3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);
ЛЮБОМИР ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ – 12г.
1-во място – ЮМВ - Държавно Първенство по ката за всички възрасти,
22.10.2023г., гр. Варна
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4-то място – ЮМВ до 45кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, гр. Варна – 02.07.2023г.
НАДЕЖДА ПЕТКОВА АТАНАСОВА – 9г.
1-во място – Мм8-9г. до 35кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 01.07.2023г., гр. Варна
1-во място – Мм8-9г. до 30кг - 17-то Държавно Първенство по Карате
Киокушин „БУРГАС 2023“-22.04.2023г.
2-ро място –възр.гр. 10-11г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 21.10.2023г., гр. Варна
3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате
Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);
Име на треньора: СЕНСЕЙ ГЕРГАНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА-
КОСТОВА
АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „АК БУРГАС 98‘‘ - /ЛЕКА АТЛЕТИКА/
Димитър Петев Христов –на 14 г.
Национален Шампион на България под 16 г. в дисциплините – 200 м-с
време 23.58 и 400 м - с време 52,60 в зала, 4-5.02.23г. гр. София. Бронзов
медалист от щафета 4х200м в голямата възраст под 18 г. провело се 14-
15.01.2023 г. Бронзов медалист в голяма възраст под 18 г. и на 400 м с
време 51,75 в гр. София, провело се на 10-11.06.2023г. Национален
Шампион под 16 г. на открито на 400 мс време - 51,54, провело се на 7-
9.07.2023 г. в гр. Велико Търново и на същото Вицешампион на 200 м - с
време 23,34 мс.
Само за една година завоюва общо 6 медала, от които три златни. Също
така участва в EVPOPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2-4.09.2023 г.,
ЧЕХИЯ - гр. БЪРНО. Там завоюва сребърен медал от смесена щафета
4х300 м. Класира се на 4 м. на 300 м с време 36,65, 60 м -7,32 6 място.
Всичките резултати, постигнати през годината са много високи за неговата
възраст. на 400. 51.54, което е и покрит норматив за Балкански игри на под
18 г.
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Поради малката възраст няма право да участва. За под 16 г. няма
Балкански игри.
Име на треньора: Вера Петкова
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КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“
1. Теодор Калинов Димов – бронзов медал на Европейска кохай купа,
категория кумите
2. Ралица Иванова Ненкова – 3 място Европейска кохай купа, категория
кумите
Име на треньора: Иван Тодоров
КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА И ТРЕНЬОР“
ЗА 2023 ГОДИНА
ШАХМАТЕН КЛУБ „БУРГАС 64“
Нургюл Илханова Салимова
1. Вицешампион Световна купа по класически шахмат за жени, Баку –
30.07. – 22.08.2023 г.
2. Европейски шампион отборно класически шахмат за жени
3. Победител втора дъска на европейското отборно първенство по
класически шахмат за жени /златен медал/.
4. Вицешампион на България за мъже по класически шах за 2023 г.
Треньор: м. с. Живко Жеков
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КСА „НЕФТОХИМИК-2011“ – СПОРТНА АКРОБАТИКА
1. София Петева Христова и Християна Миленова Юлиева – 1-во
място на Европейско първенство (12 – 15.10.2023 г. в гр. Варна),
женска двойка във възраст юноши и девойки старша възраст (11-16
г.)
Треньор: Гергана Денева
10 / 17
2. Стилиян Георгиев Господинов и Мария Цветанова Съзанова – 4-
то място на Европейско първенство (12 – 15.10.2023 г. в гр. Варна),
смесена двойка във възраст юноши и девойки старша възраст (11-16
г.)
Треньор: Тодорка Вълчева
3. Кристиан Николаев Манолов и Вилиана Константинова
Костадинова – 4-то място на Европейско първенство (12 –
15.10.2023 г. в гр. Варна), смесена двойка във възраст младежи (12-
18 г.)
Треньор: Гергана Денева
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2
КК „ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС - КОЛОЕЗДЕНЕ
Веселин Димитров Георгиев – Юноши старша 2-ра година
Постижения:
1. Световна Купа клас 1 Словакия – дисциплина – издръжливост чрез
Отпадане – 6-то място – 10-11.06.2023 г.
2. ЕП-писта Анадия Португалия Омниум – 12-то място 11-16.07.23 г.
3. Балканско първенство – Писта Пловдив – отборно преследване - 2-ро
място 27-29.10.23 г.
4. Балканско първенство – Писта Пловдив – отборен спринт - 2-ро място
27-29.10.23 г.
5. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Медисън – 1-во място 13-15.10.23 г.
6. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Омниум – 1-во място 01.07.23 г.
7. ДЛШ-Писта, Пловдив, издръжливост по точки – 2-ро място 13-15.10.23
г.
8. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина издръжливост чрез отпадане – 1-во
място 13-15.10.23 г.
9. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина издръжливост по точки – 2-ро място
11 / 17
13-15.10.23 г.
10. ДЛОП шосе Сапарева Баня-ощт старт – 25.06.23 г. – 1-во място
Дмитрий Янев – Юноши старша 1-ва година
Постижения:
1. Световна Купа клас 1 Зинген – Германия, дисциплина – издръжливост
чрез отпадане – 5-то място – 27-28.05.2023 г.
2. Балканско първенство – Писта Пловдив – издръжливост по точки - 3-то
място 27-29.10.23 г.
3. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Медисън – 1-во място 13-15.10.23 г.
4. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Скрач – 2-ро място 13-15.10.23 г.
5. ДЛШ-Писта, Пловдив, издръжливост чрез отпадане – 3-то място,
13-15.10.23 г.
6. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина отборно преследване – 2-ро място
13-15.10.23 г.
7. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина бързина – 2-ро място 13-15.10.23 г.
Треньор: Тодор Ангелов
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КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ПОБЕДА“ - ПЛУВАНЕ
Цанко Петров Цанков
Постижение:
Историческо преплуване на маратона от календара на Световната
федерация по плуване в открити води (WOWSA) от остров Санта Каталина
до Лос Анджелис с дължина 37 км.
Треньор: Николай Илиев Николов
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СК „ФАЙТ ФАКТОРИ“ БУРГАС - КИКБОКС
Атанас Христов Божилов
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Постижения:
1. Senshi 16 – 13.05.2023 г. Европейски шампион за професионалисти
2. Senshi 15 –18.02.2023г. Варна – Професионална гала вечер – победа
3. Senshi 17 –08.07.2023г. Варна – Професионална гала вечер – победа
4. Senshi 18 –16.09.2023г. Варна – Професионална гала вечер – победа
Треньор: Николай Атанасов
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ЯХТ КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС - ВЕТРОХОДСТВО
Александра Константинова Лукоянова – ветроходство – олимпийски
клас ILCA 6
Постижения:
Европейска Купа Сърбия – 2-ро място жени – 2-ро място девойки до 21 г.,
29.08 – 03.09.2023 г. Долни Милановац
Световно първенство Мароко, девойки до 21 г. – 11-то място, 11.10.-
23.10.2023 г. Танжер
4
Европейско първенство Норвегия, девойки до 21 г. – 13-то място, 02.08 –
14.08.2023 г. Ставангер
Призови места в регатите от календара на Българска Федерация
Ветроходство
Треньор: Валентин Николов
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СПОРТЕН КЛУБ „СЕНТОКИ-БУРГАС“ КАРАТЕ
Теодора Станиславова Попова
Постижения:
III-то място Европейско първенство KWF – Арнхем, Нидерландия на
18.11.2023 г.
Треньор: Живко Андреев
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СПОРТЕН КЛУБ „КУДО-БУРГАС“
Руси Стефанов Хаджиев – категория мъже:
Постижения:
5-то място на Световно първенство по КУДО в Токио, Япония на
14.05.2023 г.
3-то място на Европейско първенство по КУДО в Литва на 29.10.2023 г.
Национален състезател и многократен държавен шампион през настоящата
2023 г.
Треньор: Антоан Жечев Парчев
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СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА „ИНТЕР 92“
Тодор Вълев Вълев - 16 г.
Носител на пет Световни купи по кикбокс, две в Турция, една в Унгария и
две в Италия.
Бронзов медал от Европейското първенство в Турция.
Двукратен държавен шампион. Участва в стиловете на татами в кикбокса.
Треньор: Васил Вълков
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КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА „БУРГАС“
Георги Кирилов Стоянов и Панайот Славов Димитров – мъжка двойка,
спортна акробатика, възрастова група мъже/жени – 4-то място в темпова
комбинация на ЕП – Варна
Треньор: Камелия Борисова
Дея Ивова Хаджиатанасова и Рая Ивайлова Лозева – женска двойка,
спортна акробатика, възрастова група 11-16 г. юноши и девойки старша –
5-то място на квалификации на ЕП - Варна
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Треньор: Мария Гончева
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СКХГ “ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС – ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
Женина Стефанова Трашлиева
Национален състезател жени ансамбъл
СК София 1м многобой 31.03.-02.04.2023 София
СК Баку 1 м многобой21-24.04.2023 Баку
ЕП Баку 1м многобой 17-21.05.2023 Баку
СП Валенсия 1 м отборно 23-27.08.2023 Валенсия Испания
Гранд при Марбея 1 място многобой 10-12.03.2023 Марбея Испания
1 място финал 10-12.03.2023 Марбея Испания
1 място финал 10-12.03.2023 Марбея Испания
СК Гърция 2 място многобой 17-19.03.2023 Гърция
СЧК Румъния 2 място многобой 14-16.07.2023 Клуш-Напока Румъния
3 място финал
СК Милано 3 място финал 21-23.07.2023г Милано Италия
Треньор: Ана Георгиева Бошева
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СКК “КИОКУШИН СПИРИТ“ БУРГАС
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ – 18 г. – мъже
ВИЦЕ-БАЛКАНСКИ ШАМПИОН възр. гр. над 18г. – дисциплина
„КАТА“, 19.03.2023г., гр. Варна;
4-то място мъже - дисциплина „ката“ на ЕВРОПЕЙСКО
ПЪРВЕНСТВО, 20-21.05.2023г. в гр. Врослав, Полша;
4-то място мъже - дисциплина „ката“ – СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО
ПО КАТА, Токио, Япония, 29.04.2023г.;
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4-то място кумите мъже над 75 кг - Държавно Първенство по Кумите за
всички възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 02.07.2023г., гр. Варна;
1-во място – възр. гр. над 18г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна.
СТРАТИМИР АТАНАСОВ СТРАТИЕВ – 16 г.
ЗЛАТЕН МЕДАЛ при ЮСВ кумите над 70кг– Балканско Първенство –
Варна, България (19 март 2023г.)
1-во място кумите Младежи над 75кг. на Международно Първенство –
Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);
1-во място ката при Младежи на Международно Първенство – Бурса,
Турция (23-24.09.2023г.);
БРОНЗОВ МЕДАЛ – ЕЛИТНО МЕЖДУНАРОДНО ПЪРВЕНСТВО (с
ранг Световно за Младежи)– Токио, Япония, 17.11.2023 г.
3-то място – възр.гр.16-17г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна;
2-ро място ЮСВ +75кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 2-ри юли 2023г., гр. Варна;
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИМПЕРОВА – 17 г.
ЗЛАТЕН МЕДАЛ при Девойки кумите до 60 кг– Балканско Първенство –
Варна, България (19 март 2023г.)
1-во място Девойки кумите и 1-во място дисциплина „ката“ на
Международно Първенство – Бурса, Турция (24.09.2023г.);
1-во място Девойки +50кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 02.07.2023г., гр. Варна;
4-то място – възр. гр. 16-17г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна;
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ГЕРГАНА ДОБРОМИРОВА ЯНЕВА - 16 г.
БРОНЗОВ МЕДАЛ при ДСВ 14-15 кумите до 60 кг– Балканско
Първенство – Варна, България (19 март 2023г.)
16 / 17
1-во място Девойки кумите до 60 кг на Международно Първенство –
Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);
4-то място – възр. гр. 14-15 г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна;
ИВАН ВЕЛКОВ ПАВЛОВСКИ – 17 г.
4-то място – Младежи 16-17г. до 75кг - Балканско Първенство – Варна,
България (19 март 2023г.)
2-ро място Младежи кумите до 75кг. Международно Първенство –
Бурса, Турция (24.09.2023г.);
2-ро място Младежи на дисциплина „ката“ на Международно
Първенство – Бурса, Турция (24.09.2023г.);
1-во място – Младежи +70кг - Държавно Първенство по Кумите за всички
възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 02.07.2023г., гр. Варна;
2-ро място – възр. гр. 16-17 г. - Държавно Първенство по ката за всички
възрасти, 22-ри Октомври 2023 г.;
1-во място – Младежи +65кг - 19-ТО ПЪРВЕНСТВО НА КАТЕГОРИИ ЗА
МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, 22.10.2023г., гр. Варна
Име на треньора: СЕНСЕЙ ГЕРГАНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА-
КОСТОВА
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КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“
Теодора Иванова Тодорова
Златен медал от Европейско първенство (31.03-02.04.2023 г.) в Италия
Име на треньора: Иван Тодоров
КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ С УВРЕЖДАНИЯ“ ЗА 2023
ГОДИНА
СПОРТЕН КЛУБ „ДЖАВЕЛИН“
1. Валентина Ганева Марчева – Йордания турнир-фактор 20 тенис на
17 / 17
маса, 31.05-03.05.23 г. Сингъл – сребърен медал, смесена двойка-
златен медал, женска двойка – бронзов медал.
Саудитска Арабия – фактор 20 тенис на маса;
05.08-10.08.23 г. Сингъл-бронзов медал, смесена двойка-сребърен
медал.
8-мо място в световната ранг листа.
Треньор: Есмерай Ибрям
2. Стоян Анков Снежанов – Европейски игри за младежи – лека
атлетика, 25.06-27.06.23 г., Чехия, златен медал – 400 м, златен медал
– щафета 4х100 м.
Треньор: Александър Андонов
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СПОРТЕН КЛУБ ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ НА СПОРТИСТИ,
ИНВАЛИДИ И ДИАБЕТИЦИ НАД 60 Г. „ЗОРА 2000“ - БУРГАС
1. Петър Стойков Янков – над 75 г. –дисциплина „лека атлетика“, 1
златен и 1 сребърен медал;
2. Тодор Георгиев Георгиев – спортист с увреждания – дисциплина
„водни спортове“, 1 златен и 1 бронзов медал;
Национални игри “Албена 2023“ – м. юни 2023 г.
треньор: Петър Стойков Янков
КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА“ ЗА 2023 Г.
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „НЕФТОХИМИК 2010“ БУРГАСП
ОСТИЖЕНИЕ:
Шампион на България сезон 2022/2023 г.
Участник в Шампионска лига сезон 2023/2024
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БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“
ПОСТИЖЕНИЕ:
Отборът на Баскетболен клуб „Черноморец Бургас“, през сезон 2022-2023 г. успя за първи път в историята си да достигне до сребърните медали в Националната баскетболна лига, завършвайки на втора позиция в крайното класиране. По този начин беше написана нова страница в историята на клуба и в историята на баскетбола в Бургас.
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РЪГБИ КЛУБ „МОРЯЦИТЕ“ – ГР. БУРГАС
Постижения:
4то място, Финали Държавно Първенство Ръгби 7 за деца до 12г, 30.04.23г, София;
2ро място, Финали Държавно Първенство Ръгби 7 за деца до 14г, 30.04.23г, София;
2ро място, Финали Държавно Първенство Ръгби 7 жени, 3.06.23г, София;
2ро място, Финали Купа България Ръгби 7 за деца до 12г., 24.06.23г., Бургас;
1во място, Финали Купа България Ръгби 7 за деца до 14г, 24.06.23г, Бургас;
2ро място, Финали Купа България Ръгби 7 за ЮМВ до 16г., 24.06.23г., Бургас;
2ро място, Международен Турнир по Плажно Ръгби 5 жени, 29.07.23г, Бургас;
1во място, Международен Турнир по Плажно Ръгби 5 деца до 12г, 29.07.23г, Бургас;
3то място, Финали Държавно Първенство Плажно Ръгби 5 жени, 26.08.23г, Варна;
2ро място, Финали Държавно Първенство Плажно Ръгби 5 за деца до 12г., 27.08.23г, Варна;
1во място, Финали Държавно Първенство Плажно Ръгби 5 за деца до 14г., 27.08.23г, Варна;
2ро място, Финали Купа България Ръгби 7 жени, 10.09.23г, Берковица.
Мотивация за участие:
Ръгби клуб „Моряците“ е основан през октомври 2018г, като в състава участват не повече от 20 състезателя.
Към днешна датата в клуба се състезават 87 състезателя, като отделно от това „Моряците“ работят успешно с над 20 деца извън него, записани в програма „Занимания по интереси“ на МОН.
Това, че достигаме до призови класирания, но в това число и че интереса към нашия клуб и спорт расте, е отличителен знак, който доказва, че сме на правилния път.
Вярваме, че с нашата упоритост, клубът ще продължава да извежда състезатели зад граница, както до момента/Франция, Тайланд, Англия и Италия/, но в същото време и ще ги подготвя да са достойни представители в националните ни формации.
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ДЕЯ СПОРТ“
ПОСТИЖЕНИЕ:
Финалист за купата на България и 4-то място в Ефбет Суперволей;
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