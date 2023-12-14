Престижната церемония на Община Бургас „Спортист на годината“ за 2023 –та ще събере елитни шампиони, ментори, спортни деятели, общественици и журналисти, които издигат авторитета на морския град у нас и по света. Официалната среща на всички тях за втора поредна година ще се проведе в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК, от 19.00 часа на 20 декември. Събитието цели да покаже респект и уважение към техния труд и мотивация. Вечерта ще се превърне в истински триумф на човешкия дух и постижения, тъй като изминалата година бе много силна за бургаските атлети.

Припомняме, че номинациите се излъчват от всеки клуб, а основна роля в подредбата на класацията имат бургаските медии. Отличията се дават в четири категории „10-те най-добри спортисти и треньори”, „Спортист с увреждания“, „Млад талант” и „Отбор на годината“ .

Ето и предложенията на гилдията:

КАТЕГОРИЯ „МЛАД ТАЛАНТ“ ЗА 2023 ГОДИНА

СПОРТЕН КАРАТЕ КЛУБ „ЦАНЕВ БУРГАС“

Калоян Анатоли Пацов – Година на раждане: 2010 год.

Постижение през 2023 год.

1. Европейско първенство по карате – 28-29-30.04.23г, Кранево,

България

- Златен медал отборно ката момчета 2009-2010 год.

- Сребърен медал индивидуално ката момчета 2009-2010 год.

- Бронзов медал отборно кумите момчета 2009-2010 год.

2. Национална купа – 11-12.11.23г., гр. Самоков, България

- Златен медал ката индивидуално момчета 2010 год.

- Бронзов медал кумите момчета 2010 год., до 45 кг.

3. International Karate Tournament„Bucharest Contact Open” 20th edition-

22.10.23г. ; Букурещ, Румъния

- Златен медал индивидуално ката момчета 2009-2010 год.

- Бронзов медал ката индивидуално кадети

4. Internation Karate Turnament Kavarna Kup- 25.06.2023 год. Каварна,

България

- Златен медал кумите индивидуално момчета 2009-2010 год., до 40

кг.

- Златен медал кумите отборно момчета 2009-2010 год.

- Сребърен медал ката индивидуално момчета 2009-2010 год.

- Сребърен медал ката отборно момчета 2009-2010 год.

5. Международен турнир Sofia Open купа на президента на Република

България - 13.05.23г. ; град София, България

- Сребърен медал ката момчета 2009-2010 год.

Име на треньора: Йован Атанасов

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Шамил Рустамович Хамматов – Година на раждане 2009 год.

Постижение през 2023 год.

1. Европейско първенство по карате – 28-29-30.04.23г, Кранево,

България

- Златен медал отборно ката момчета 2009-2010 год.

- Бронзов медал индивидуално кумите Shobu Sanbon момчета 2009-

2010 год. До 40 кг

- Бронзов медал индивидуално кумите WKF момчета 2009-2010

год. До 40 кг.

2. Национална купа - 11.11.23г., гр. Самоков, България

- Златен медал ката индивидуално момчета 2009 год.

- Златен медал кумите момчета 2009 год., до 50 кг.

3. Държавно първенство – 23.04.23 год., гр. Велико Търново, България

- Бронзов медал ката индивидуално 2009 год.

- Бронзов медал кумите момчета 2009 год. До 50кг.

- Бронзов медал отборно ката момчета 2009 год.

4. Internation Karate Turnament Kavarna Kup- 25.06.2023 год. Каварна,

България

- Златен медал индивидуално кумите момчета 2009-2010 год., до 45

кг.

- Златен медал кумите отборно момчета 2009-2010 год.

- Сребърен медал ката отборно момчета

- Бронзов медал кумите индивидуално момчета 2009-2010 год. - 40

кг.

5. International Karate Tournament„Bucharest Contact Open” 20th edition-

22.10.23г. ; Букурещ, Румъния

- Златен медал кумите Shobu Ippon индивидуално момчета 2009-

2010 год., до 45 кг.

- Сребърен медал кумите WKF индивидуално момчета 2009-2010

год. , до 45 кг

6. Международен турнир Sofia Open купа на президента на Република

България - 13.05.23г. ; град София, България

- Златен медал кумите отборно момчета 2009-2010 год.

- Сребърен медал кумите индивидуално момчета 2009-2010 год., до

45 кг.

7. Internation Karate Cup Etar – 19.03.23 год., гр. Велико Търново,

България

- Бронзов медал кумите 2009-2010 год. Момчета до 50 кг.

Име на треньора: Йован Атанасов

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СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

„ОЛИМПИЯ“ гр. БУРГАС

Антоанета Златинова Цанкова

Родена – 18.09.2011г.

ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2023г.

1. Шампионка на България в многобоя, в най-високата категория

„Елит“ и носителка на приз „ Диляна Георгиева“.

2. 1 място многобой – международен турнир „Pastorelli Cup” ,

Нюрнберг, Германия-1-3.04.23г.

3. 1 място многобой- международен турнир „ Купа Тракия „ и приз

„Мария Петрова“ -2-4.06.203г. , гр. Пловдив

4. .1 място многобой -международен турнир „ Купа Спартак“ , гр.

Пловдив-17-18.06.23г.

5. 1 място многобой -международен турнир „ Жулиета Шишманова“ ,

гр. Бургас-29.06-02.07.23г.

6. Класирана и избрана за член на основен състав на национален отбор

девойки -индивидуално за 2024г. -11.10.23г.

Име на треньора: Елена Симеонова Симеонова

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КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „БУРГАС 1975“

Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева - състезателна двойка

юноши младша възраст – представи достойно клуба и България на

турнири от държавния календар и международния календар на Световната

федерация по спортни танци WDSF

ПОСТИЖЕНИЯ:

Международни турнири и държавни първенства:

INTERNATIONAL Hebar Cup 29.04.2023 – 30.04.2023

1-во и 2-ро място

WDSF OPEN BARI ITALY 03.06.2023

1-во и 2-ро място

WDSF GERMAN OPEN CHAMPIONSHIP STUTTGART 08.08.2023

6-то място

WDSF GRAND SLAM Belgrade Serbia 30.09.2023 – 01.10.2023

2-ро и 4-то място

38 th INTERNATIONAL BURGAS CUP 02.09.2023 – 03.09.2023

1-во място – 2 бр.

WDSF MACEDONIA Skopje 18.11.2023

1-во място – 3 бр. и 2-ро място

ДП по възраст гр. Пловдив – 02.07.2023 г.

ЮМВ стандарт – 1-во място

Национална купа България гр. Стара Загора – 07.10.2023 г.

ЮМВ стандарт – 1-во място

ЮМВ латина – 1-во място

Държавно лично отборно първенство гр. Казанлък – 04.11.2023 г.

ЮМВ – 1-во място

Име на треньора: Андрей Димитров Тодоров

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КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА „ЧЕРНОМОРЕЦ“

Калоян Даниелов Велинов – КСА „Черноморец“, Мартин Калинчев

Челебиев - КСА „Черноморец“, Петър Боянов Тодоров – КСА „Акро

Джъмп“ и Християн Иванов Драганов – КСА „Бургас“

Постижения през 2023 г.:

1. Европейско първенство по акробатика 12-15.10.2023 г. – Варна,

България – 2-ро място

2. Международен турнир по акробатика 10-12.03.2023 г. – Мая,

Португалия – 1-во място

3. Държавен индивидуален шампионат 09.06-11.06.2023 г. – Варна,

България – 1-во място

Име на треньора: Атанас Пламенов Костадинов

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СПОРТЕН БРЕЙК КЛУБ “БЛЯК СТАЙЛ СКУАД”

Пламена Анева Георгиева

Световен шампион по брейк в категория до 18 години от World Kids

Breaking Championship, Любляна, Словения, на 4 Юни, 2023

Име на треньора: Христо Христов Андонов

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ТЕНИС КЛУБ „АВЕНЮ“

Радион Четвериков

Успехи:

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ София Къп – София,

България – 10.09-16.09.23г. – 2 място по единично

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Сараево, Босна –

20.08-27.08.23г. – 2 място - двойки

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Дема Къп – София,

България– 08.07-15.07.23г. – 1 място двойки

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Люлин Къп – София,

България – 01.07.23г- 08.07.23г. – 1 място по единично

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Люлин Къп – София,

България – 01.07.23г- 08.07.23г. – 2 място двойки

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Pointer, Македония –

05.06-10.06 – 1 място по единично

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Prista Къп – Русе,

България – 14.05.23г-21.05.23г.. – 1 място по двойки

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Prista Къп – Русе,

България – 14.05.23г-21.05.23г.. – 1 място по единично

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Svilengrad Къп –

Свиленград, България – 30.04.23г-07.05.23г... – 1 място по двойки

- Международен турнир „Тенис Европа до 16г.“ Svilengrad Къп –

Свиленград, България – 30.04.23г-07.05.23г... – 1 място по единично

Име на треньора: Стефан Пантов

Златан Йорданов

Успехи:

- Финален турнир „Киндер +“ Пловдив 14.10.23г.-18.10.23г. – 2 място

- Държавен турнир „Мастърс“ определящ шампион на България –

01.09.23г.-03.09.23г. София – 2 място

- Държавен турнир Киндер + – 28.01-30.01.23г. – Хасково – 2 място

- Регионално първенство – 03.06.-04.06.23г. Бургас- 1 място

- Държавен турнир Киндер+ – 15.07-16.07.23г. – Варна – 1 място

- Държавен турнир Киндер + – 23.09.23г.-24.09.23г. Стара Загора – 1

място.

Име на треньора: Стоян Станков

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СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас

ПАТРИК БИГЪЛ – 12г.

1-во място ЮМВ до 45 кг на Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (24.09.2023г.);

3-то място на дисциплина „ката“на Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (23.09.2023г.);

1-во място - ЮМВ 12-13г. до 45 кг. - 19-ТО ПЪРВЕНСТВО НА КАТЕГОРИИ

ЗА МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, гр. Варна, 22.10.2023г.

4-то място – възр.гр 14-15г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22.10.2023

4-то място - ЮМВ кумите до 45 кг на – Балканско Първенство по

Карате Киокушин – Варна, България (19 март 2023г.)

АНАБЕЛ ТИХОМИРОВА АТАНАСОВА – 11г.

2-ро място –възр.гр. 12-13г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 21.10. 2023

3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);

ЛЮБОМИР ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ – 12г.

1-во място – ЮМВ - Държавно Първенство по ката за всички възрасти,

22.10.2023г., гр. Варна

4-то място – ЮМВ до 45кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, гр. Варна – 02.07.2023г.

НАДЕЖДА ПЕТКОВА АТАНАСОВА – 9г.

1-во място – Мм8-9г. до 35кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 01.07.2023г., гр. Варна

1-во място – Мм8-9г. до 30кг - 17-то Държавно Първенство по Карате

Киокушин „БУРГАС 2023“-22.04.2023г.

2-ро място –възр.гр. 10-11г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 21.10.2023г., гр. Варна

3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);

Име на треньора: СЕНСЕЙ ГЕРГАНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА-

КОСТОВА

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „АК БУРГАС 98‘‘ - /ЛЕКА АТЛЕТИКА/

Димитър Петев Христов –на 14 г.

Национален Шампион на България под 16 г. в дисциплините – 200 м-с

време 23.58 и 400 м - с време 52,60 в зала, 4-5.02.23г. гр. София. Бронзов

медалист от щафета 4х200м в голямата възраст под 18 г. провело се 14-

15.01.2023 г. Бронзов медалист в голяма възраст под 18 г. и на 400 м с

време 51,75 в гр. София, провело се на 10-11.06.2023г. Национален

Шампион под 16 г. на открито на 400 мс време - 51,54, провело се на 7-

9.07.2023 г. в гр. Велико Търново и на същото Вицешампион на 200 м - с

време 23,34 мс.

Само за една година завоюва общо 6 медала, от които три златни. Също

така участва в EVPOPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2-4.09.2023 г.,

ЧЕХИЯ - гр. БЪРНО. Там завоюва сребърен медал от смесена щафета

4х300 м. Класира се на 4 м. на 300 м с време 36,65, 60 м -7,32 6 място.

Всичките резултати, постигнати през годината са много високи за неговата

възраст. на 400. 51.54, което е и покрит норматив за Балкански игри на под

18 г.

Поради малката възраст няма право да участва. За под 16 г. няма

Балкански игри.

Име на треньора: Вера Петкова

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КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“

1. Теодор Калинов Димов – бронзов медал на Европейска кохай купа,

категория кумите

2. Ралица Иванова Ненкова – 3 място Европейска кохай купа, категория

кумите

Име на треньора: Иван Тодоров

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01.09.23г.-03.09.23г. София – 2 място

- Държавен турнир Киндер + – 28.01-30.01.23г. – Хасково – 2 място

- Регионално първенство – 03.06.-04.06.23г. Бургас- 1 място

- Държавен турнир Киндер+ – 15.07-16.07.23г. – Варна – 1 място

- Държавен турнир Киндер + – 23.09.23г.-24.09.23г. Стара Загора – 1

място.

Име на треньора: Стоян Станков

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СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас

ПАТРИК БИГЪЛ – 12г.

1-во място ЮМВ до 45 кг на Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (24.09.2023г.);

3-то място на дисциплина „ката“на Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (23.09.2023г.);

1-во място - ЮМВ 12-13г. до 45 кг. - 19-ТО ПЪРВЕНСТВО НА КАТЕГОРИИ

ЗА МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, гр. Варна, 22.10.2023г.

4-то място – възр.гр 14-15г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22.10.2023

4-то място - ЮМВ кумите до 45 кг на – Балканско Първенство по

Карате Киокушин – Варна, България (19 март 2023г.)

АНАБЕЛ ТИХОМИРОВА АТАНАСОВА – 11г.

2-ро място –възр.гр. 12-13г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 21.10. 2023

3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);

ЛЮБОМИР ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ – 12г.

1-во място – ЮМВ - Държавно Първенство по ката за всички възрасти,

22.10.2023г., гр. Варна

8 / 17

4-то място – ЮМВ до 45кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, гр. Варна – 02.07.2023г.

НАДЕЖДА ПЕТКОВА АТАНАСОВА – 9г.

1-во място – Мм8-9г. до 35кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 01.07.2023г., гр. Варна

1-во място – Мм8-9г. до 30кг - 17-то Държавно Първенство по Карате

Киокушин „БУРГАС 2023“-22.04.2023г.

2-ро място –възр.гр. 10-11г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 21.10.2023г., гр. Варна

3-то място – възр.гр. 10-11г. - Международно Първенство по Карате

Киокушин за деца – Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);

Име на треньора: СЕНСЕЙ ГЕРГАНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА-

КОСТОВА

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „АК БУРГАС 98‘‘ - /ЛЕКА АТЛЕТИКА/

Димитър Петев Христов –на 14 г.

Национален Шампион на България под 16 г. в дисциплините – 200 м-с

време 23.58 и 400 м - с време 52,60 в зала, 4-5.02.23г. гр. София. Бронзов

медалист от щафета 4х200м в голямата възраст под 18 г. провело се 14-

15.01.2023 г. Бронзов медалист в голяма възраст под 18 г. и на 400 м с

време 51,75 в гр. София, провело се на 10-11.06.2023г. Национален

Шампион под 16 г. на открито на 400 мс време - 51,54, провело се на 7-

9.07.2023 г. в гр. Велико Търново и на същото Вицешампион на 200 м - с

време 23,34 мс.

Само за една година завоюва общо 6 медала, от които три златни. Също

така участва в EVPOPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2-4.09.2023 г.,

ЧЕХИЯ - гр. БЪРНО. Там завоюва сребърен медал от смесена щафета

4х300 м. Класира се на 4 м. на 300 м с време 36,65, 60 м -7,32 6 място.

Всичките резултати, постигнати през годината са много високи за неговата

възраст. на 400. 51.54, което е и покрит норматив за Балкански игри на под

18 г.

9 / 17

Поради малката възраст няма право да участва. За под 16 г. няма

Балкански игри.

Име на треньора: Вера Петкова

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КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“

1. Теодор Калинов Димов – бронзов медал на Европейска кохай купа,

категория кумите

2. Ралица Иванова Ненкова – 3 място Европейска кохай купа, категория

кумите

Име на треньора: Иван Тодоров

КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА И ТРЕНЬОР“

ЗА 2023 ГОДИНА

ШАХМАТЕН КЛУБ „БУРГАС 64“

Нургюл Илханова Салимова

1. Вицешампион Световна купа по класически шахмат за жени, Баку –

30.07. – 22.08.2023 г.

2. Европейски шампион отборно класически шахмат за жени

3. Победител втора дъска на европейското отборно първенство по

класически шахмат за жени /златен медал/.

4. Вицешампион на България за мъже по класически шах за 2023 г.

Треньор: м. с. Живко Жеков

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КСА „НЕФТОХИМИК-2011“ – СПОРТНА АКРОБАТИКА

1. София Петева Христова и Християна Миленова Юлиева – 1-во

място на Европейско първенство (12 – 15.10.2023 г. в гр. Варна),

женска двойка във възраст юноши и девойки старша възраст (11-16

г.)

Треньор: Гергана Денева

10 / 17

2. Стилиян Георгиев Господинов и Мария Цветанова Съзанова – 4-

то място на Европейско първенство (12 – 15.10.2023 г. в гр. Варна),

смесена двойка във възраст юноши и девойки старша възраст (11-16

г.)

Треньор: Тодорка Вълчева

3. Кристиан Николаев Манолов и Вилиана Константинова

Костадинова – 4-то място на Европейско първенство (12 –

15.10.2023 г. в гр. Варна), смесена двойка във възраст младежи (12-

18 г.)

Треньор: Гергана Денева

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2

КК „ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС - КОЛОЕЗДЕНЕ

Веселин Димитров Георгиев – Юноши старша 2-ра година

Постижения:

1. Световна Купа клас 1 Словакия – дисциплина – издръжливост чрез

Отпадане – 6-то място – 10-11.06.2023 г.

2. ЕП-писта Анадия Португалия Омниум – 12-то място 11-16.07.23 г.

3. Балканско първенство – Писта Пловдив – отборно преследване - 2-ро

място 27-29.10.23 г.

4. Балканско първенство – Писта Пловдив – отборен спринт - 2-ро място

27-29.10.23 г.

5. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Медисън – 1-во място 13-15.10.23 г.

6. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Омниум – 1-во място 01.07.23 г.

7. ДЛШ-Писта, Пловдив, издръжливост по точки – 2-ро място 13-15.10.23

г.

8. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина издръжливост чрез отпадане – 1-во

място 13-15.10.23 г.

9. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина издръжливост по точки – 2-ро място

11 / 17

13-15.10.23 г.

10. ДЛОП шосе Сапарева Баня-ощт старт – 25.06.23 г. – 1-во място

Дмитрий Янев – Юноши старша 1-ва година

Постижения:

1. Световна Купа клас 1 Зинген – Германия, дисциплина – издръжливост

чрез отпадане – 5-то място – 27-28.05.2023 г.

2. Балканско първенство – Писта Пловдив – издръжливост по точки - 3-то

място 27-29.10.23 г.

3. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Медисън – 1-во място 13-15.10.23 г.

4. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина Скрач – 2-ро място 13-15.10.23 г.

5. ДЛШ-Писта, Пловдив, издръжливост чрез отпадане – 3-то място,

13-15.10.23 г.

6. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина отборно преследване – 2-ро място

13-15.10.23 г.

7. ДЛШ-Писта, Пловдив, дисциплина бързина – 2-ро място 13-15.10.23 г.

Треньор: Тодор Ангелов

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3

КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ПОБЕДА“ - ПЛУВАНЕ

Цанко Петров Цанков

Постижение:

Историческо преплуване на маратона от календара на Световната

федерация по плуване в открити води (WOWSA) от остров Санта Каталина

до Лос Анджелис с дължина 37 км.

Треньор: Николай Илиев Николов

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СК „ФАЙТ ФАКТОРИ“ БУРГАС - КИКБОКС

Атанас Христов Божилов

12 / 17

Постижения:

1. Senshi 16 – 13.05.2023 г. Европейски шампион за професионалисти

2. Senshi 15 –18.02.2023г. Варна – Професионална гала вечер – победа

3. Senshi 17 –08.07.2023г. Варна – Професионална гала вечер – победа

4. Senshi 18 –16.09.2023г. Варна – Професионална гала вечер – победа

Треньор: Николай Атанасов

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ЯХТ КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС - ВЕТРОХОДСТВО

Александра Константинова Лукоянова – ветроходство – олимпийски

клас ILCA 6

Постижения:

Европейска Купа Сърбия – 2-ро място жени – 2-ро място девойки до 21 г.,

29.08 – 03.09.2023 г. Долни Милановац

Световно първенство Мароко, девойки до 21 г. – 11-то място, 11.10.-

23.10.2023 г. Танжер

4

Европейско първенство Норвегия, девойки до 21 г. – 13-то място, 02.08 –

14.08.2023 г. Ставангер

Призови места в регатите от календара на Българска Федерация

Ветроходство

Треньор: Валентин Николов

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СПОРТЕН КЛУБ „СЕНТОКИ-БУРГАС“ КАРАТЕ

Теодора Станиславова Попова

Постижения:

III-то място Европейско първенство KWF – Арнхем, Нидерландия на

18.11.2023 г.

Треньор: Живко Андреев

13 / 17

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СПОРТЕН КЛУБ „КУДО-БУРГАС“

Руси Стефанов Хаджиев – категория мъже:

Постижения:

5-то място на Световно първенство по КУДО в Токио, Япония на

14.05.2023 г.

3-то място на Европейско първенство по КУДО в Литва на 29.10.2023 г.

Национален състезател и многократен държавен шампион през настоящата

2023 г.

Треньор: Антоан Жечев Парчев

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СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА „ИНТЕР 92“

Тодор Вълев Вълев - 16 г.

Носител на пет Световни купи по кикбокс, две в Турция, една в Унгария и

две в Италия.

Бронзов медал от Европейското първенство в Турция.

Двукратен държавен шампион. Участва в стиловете на татами в кикбокса.

Треньор: Васил Вълков

5

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КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА „БУРГАС“

Георги Кирилов Стоянов и Панайот Славов Димитров – мъжка двойка,

спортна акробатика, възрастова група мъже/жени – 4-то място в темпова

комбинация на ЕП – Варна

Треньор: Камелия Борисова

Дея Ивова Хаджиатанасова и Рая Ивайлова Лозева – женска двойка,

спортна акробатика, възрастова група 11-16 г. юноши и девойки старша –

5-то място на квалификации на ЕП - Варна

14 / 17

Треньор: Мария Гончева

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СКХГ “ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС – ХУДОЖЕСТВЕНА

ГИМНАСТИКА

Женина Стефанова Трашлиева

Национален състезател жени ансамбъл

СК София 1м многобой 31.03.-02.04.2023 София

СК Баку 1 м многобой21-24.04.2023 Баку

ЕП Баку 1м многобой 17-21.05.2023 Баку

СП Валенсия 1 м отборно 23-27.08.2023 Валенсия Испания

Гранд при Марбея 1 място многобой 10-12.03.2023 Марбея Испания

1 място финал 10-12.03.2023 Марбея Испания

1 място финал 10-12.03.2023 Марбея Испания

СК Гърция 2 място многобой 17-19.03.2023 Гърция

СЧК Румъния 2 място многобой 14-16.07.2023 Клуш-Напока Румъния

3 място финал

СК Милано 3 място финал 21-23.07.2023г Милано Италия

Треньор: Ана Георгиева Бошева

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СКК “КИОКУШИН СПИРИТ“ БУРГАС

ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ – 18 г. – мъже

ВИЦЕ-БАЛКАНСКИ ШАМПИОН възр. гр. над 18г. – дисциплина

„КАТА“, 19.03.2023г., гр. Варна;

4-то място мъже - дисциплина „ката“ на ЕВРОПЕЙСКО

ПЪРВЕНСТВО, 20-21.05.2023г. в гр. Врослав, Полша;

4-то място мъже - дисциплина „ката“ – СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО

ПО КАТА, Токио, Япония, 29.04.2023г.;

15 / 17

4-то място кумите мъже над 75 кг - Държавно Първенство по Кумите за

всички възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 02.07.2023г., гр. Варна;

1-во място – възр. гр. над 18г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна.

СТРАТИМИР АТАНАСОВ СТРАТИЕВ – 16 г.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ при ЮСВ кумите над 70кг– Балканско Първенство –

Варна, България (19 март 2023г.)

1-во място кумите Младежи над 75кг. на Международно Първенство –

Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);

1-во място ката при Младежи на Международно Първенство – Бурса,

Турция (23-24.09.2023г.);

БРОНЗОВ МЕДАЛ – ЕЛИТНО МЕЖДУНАРОДНО ПЪРВЕНСТВО (с

ранг Световно за Младежи)– Токио, Япония, 17.11.2023 г.

3-то място – възр.гр.16-17г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна;

2-ро място ЮСВ +75кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 2-ри юли 2023г., гр. Варна;

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИМПЕРОВА – 17 г.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ при Девойки кумите до 60 кг– Балканско Първенство –

Варна, България (19 март 2023г.)

1-во място Девойки кумите и 1-во място дисциплина „ката“ на

Международно Първенство – Бурса, Турция (24.09.2023г.);

1-во място Девойки +50кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 02.07.2023г., гр. Варна;

4-то място – възр. гр. 16-17г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна;

7

ГЕРГАНА ДОБРОМИРОВА ЯНЕВА - 16 г.

БРОНЗОВ МЕДАЛ при ДСВ 14-15 кумите до 60 кг– Балканско

Първенство – Варна, България (19 март 2023г.)

16 / 17

1-во място Девойки кумите до 60 кг на Международно Първенство –

Бурса, Турция (23-24.09.2023г.);

4-то място – възр. гр. 14-15 г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22.10.2023г., гр. Варна;

ИВАН ВЕЛКОВ ПАВЛОВСКИ – 17 г.

4-то място – Младежи 16-17г. до 75кг - Балканско Първенство – Варна,

България (19 март 2023г.)

2-ро място Младежи кумите до 75кг. Международно Първенство –

Бурса, Турция (24.09.2023г.);

2-ро място Младежи на дисциплина „ката“ на Международно

Първенство – Бурса, Турция (24.09.2023г.);

1-во място – Младежи +70кг - Държавно Първенство по Кумите за всички

възрасти „КУПА БОЖИЛОВ 2023“, 02.07.2023г., гр. Варна;

2-ро място – възр. гр. 16-17 г. - Държавно Първенство по ката за всички

възрасти, 22-ри Октомври 2023 г.;

1-во място – Младежи +65кг - 19-ТО ПЪРВЕНСТВО НА КАТЕГОРИИ ЗА

МЪЖЕ, ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ, 22.10.2023г., гр. Варна

Име на треньора: СЕНСЕЙ ГЕРГАНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА-

КОСТОВА

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КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“

Теодора Иванова Тодорова

Златен медал от Европейско първенство (31.03-02.04.2023 г.) в Италия

Име на треньора: Иван Тодоров

КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ С УВРЕЖДАНИЯ“ ЗА 2023

ГОДИНА

СПОРТЕН КЛУБ „ДЖАВЕЛИН“

1. Валентина Ганева Марчева – Йордания турнир-фактор 20 тенис на

17 / 17

маса, 31.05-03.05.23 г. Сингъл – сребърен медал, смесена двойка-

златен медал, женска двойка – бронзов медал.

Саудитска Арабия – фактор 20 тенис на маса;

05.08-10.08.23 г. Сингъл-бронзов медал, смесена двойка-сребърен

медал.

8-мо място в световната ранг листа.

Треньор: Есмерай Ибрям

2. Стоян Анков Снежанов – Европейски игри за младежи – лека

атлетика, 25.06-27.06.23 г., Чехия, златен медал – 400 м, златен медал

– щафета 4х100 м.

Треньор: Александър Андонов

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СПОРТЕН КЛУБ ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ НА СПОРТИСТИ,

ИНВАЛИДИ И ДИАБЕТИЦИ НАД 60 Г. „ЗОРА 2000“ - БУРГАС

1. Петър Стойков Янков – над 75 г. –дисциплина „лека атлетика“, 1

златен и 1 сребърен медал;

2. Тодор Георгиев Георгиев – спортист с увреждания – дисциплина

„водни спортове“, 1 златен и 1 бронзов медал;

Национални игри “Албена 2023“ – м. юни 2023 г.

треньор: Петър Стойков Янков

КАТЕГОРИЯ „ОТБОР НА ГОДИНАТА“ ЗА 2023 Г.

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „НЕФТОХИМИК 2010“ БУРГАСП

ОСТИЖЕНИЕ:

Шампион на България сезон 2022/2023 г.

Участник в Шампионска лига сезон 2023/2024

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БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“

ПОСТИЖЕНИЕ:

Отборът на Баскетболен клуб „Черноморец Бургас“, през сезон 2022-2023 г. успя за първи път в историята си да достигне до сребърните медали в Националната баскетболна лига, завършвайки на втора позиция в крайното класиране. По този начин беше написана нова страница в историята на клуба и в историята на баскетбола в Бургас.

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РЪГБИ КЛУБ „МОРЯЦИТЕ“ – ГР. БУРГАС

Постижения:

4то място, Финали Държавно Първенство Ръгби 7 за деца до 12г, 30.04.23г, София;

2ро място, Финали Държавно Първенство Ръгби 7 за деца до 14г, 30.04.23г, София;

2ро място, Финали Държавно Първенство Ръгби 7 жени, 3.06.23г, София;

2ро място, Финали Купа България Ръгби 7 за деца до 12г., 24.06.23г., Бургас;

1во място, Финали Купа България Ръгби 7 за деца до 14г, 24.06.23г, Бургас;

2ро място, Финали Купа България Ръгби 7 за ЮМВ до 16г., 24.06.23г., Бургас;

2ро място, Международен Турнир по Плажно Ръгби 5 жени, 29.07.23г, Бургас;

1во място, Международен Турнир по Плажно Ръгби 5 деца до 12г, 29.07.23г, Бургас;

3то място, Финали Държавно Първенство Плажно Ръгби 5 жени, 26.08.23г, Варна;

2ро място, Финали Държавно Първенство Плажно Ръгби 5 за деца до 12г., 27.08.23г, Варна;

1во място, Финали Държавно Първенство Плажно Ръгби 5 за деца до 14г., 27.08.23г, Варна;

2ро място, Финали Купа България Ръгби 7 жени, 10.09.23г, Берковица.

Мотивация за участие:

Ръгби клуб „Моряците“ е основан през октомври 2018г, като в състава участват не повече от 20 състезателя.

Към днешна датата в клуба се състезават 87 състезателя, като отделно от това „Моряците“ работят успешно с над 20 деца извън него, записани в програма „Занимания по интереси“ на МОН.

Това, че достигаме до призови класирания, но в това число и че интереса към нашия клуб и спорт расте, е отличителен знак, който доказва, че сме на правилния път.

Вярваме, че с нашата упоритост, клубът ще продължава да извежда състезатели зад граница, както до момента/Франция, Тайланд, Англия и Италия/, но в същото време и ще ги подготвя да са достойни представители в националните ни формации.

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ДЕЯ СПОРТ“

ПОСТИЖЕНИЕ:

Финалист за купата на България и 4-то място в Ефбет Суперволей;