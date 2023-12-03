Във всички храмове в страната днес ще бъде отслужен молебен за здравето на българския патриарх Неофит, който се лекува във ВМА от белодробно заболяване, съобщи БНТ. Молитви за здравето на Негово Светейшество ще бъдат отправени и във всички варненски храмове по време на неделната света литургия.

Патриарх Неофит беше приет във ВМА заради белодробно заболяване. Негово Светейшество е в лечебното заведение повече от 10 дни и се лекува от пневмония. През септември миналата година той отново беше хоспитализиран, но заради обостряне на хронично заболяване.