Има подобрение в състоянието на патриарх Неофит, съобщи БНТ по информация от началника на протокола на Светия Синод Емил Велинов. Той каза още, че целия Синод се надява да посрещне Рождественските празници заедно с патриарха.

Патриарх Неофит беше приет във ВМА заради белодробно заболяване. Негово Светейшество е в лечебното заведение от поне 10 дни и се лекува от пневмония.

През септември миналата година той отново беше хоспитализиран, но заради обостряне на хронично заболяване.

Източник: БНТ