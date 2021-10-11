



Д-р Мария Илчева Николаева-Томова, специалист в МБАЛ Поморие, изгуби битката с Covid-19, съобщиха от Българския лекарски съюз. Тя с достойнство изпълняваше своя професионален и морален дълг. На 70 години д-р Мария Илчева Николаева-Томова продължаваше да се грижи за пациентите с плам, доброта и всеотдайност. Специалист с дългогодишна практика в гр. Поморие и гр. Несебър по кардиология, ревматология и вътрешни болести.

„Поклон пред всеотдайно изпълнения професионален и морален дълг.

Светла й памет!“, съобщиха от БЛС и изказват съболезнования на семейството, близките и колегите й.