ЦСКА нанесе тежък удар на Левски във вечното дерби. Червените удариха вечния съперник с гръмкото 3:0 и оглавиха класирането в Ефбет лига. Червените тотално надиграха Левски и резултатът е напълно реален.

Така армейците излизат с две точки пред сините на първото място, като във втори пореден мач смачкаха вечния съперник с убедителент резултат.

ЦСКА играе много силно при новия треньор Маркус Гиздол и единственият тим без поражение до момента.А тежката загуба ще развали настроението и на треньора на сините Хулио Веласкес.

ЦСКА има отлични индивидуалности, играе по различен начин при новия треньор и е абсолютно най-добрият отбор у нас в момента.

Загубата на Левски все пак е изненадваща с оглед на разгрома, но проблемите при сините и липсата на повече класни изпълнители вче си казва думата.

Още в 9-та минута гол за ЦСКА!

Теодор Иванов проби скоростно по десния фланг и с центриране по конец сложи топката на крака на беларуския национал Ебонг, който не остави никакъв шанс на Вуцов.

В 15-та минута 2:0 за ЦСКА! Поредната многоходова акция на "армейците" след отнета топка в противниковата половина бе завършена клинично от кипърския национал! Йоанис взривява "Г" сектор за втори път!

Бари Котър стреля неточно в 25-та минута, след като имаше и други възможности. До този момент пресата на армейците объркваше сериозно играчите на Левски.

Страхотна възможност за Годой в 41-та минута, но Вуцов отрази! Последва сватбарски шут на Кр. Димитров пред вратата на червените.

В добавеното време ЦСКА пропусна още една отлична възможност, като Годой не успя да стигне до топката в отлична позиция.

2:0 за ЦСКА на почивката.

В началото на второто полувреме Светльо Вуцов спаси Левски от нокаут, след като спря фронтално налитащия срещу него Ебонг.

Мачът бе спрян за известно време, заради светлинно шоу и димна завеса над терена.

След това - 3:0 за ЦСКА. Гбамен необезспокояван при разбъркване в наказателното поле матира вечния съперник за трети път!

Слез този гол продължиха опасните атаки на армейците, като Вуцов отново трябваше да спасява вратата си.

През цялото второ полувреме Левских не създаваше нито едно голово положение пред вратата на съперниците си.

Червените продължаваха да контролират тотално мача, а минутите си минаваха и победата на ЦСКА вече не будеше никакво съмнение.

Първи опит за попадение на Левски, но ударът на Сула облиза гредата в 88-та минута.

След това Сангаре вкара, но бе в позиция на явна засада. Така убедителната победа на армейците стана факт.