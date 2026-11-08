Загубилият президентските избори Андрей Гюров отговори на горещия въпрос дали след като получи двойно по-голям резултат на вота от този който ПП и ДБ имаха заедно през април, ще прави свой политически проект. Създадохме една платформа, трябва да я надградим, каза Гюров в нощта на балотажа. Думите му предизвикаха много коментари - от това, че ще се бори за лидер на дясното до бъдещата му кандидатура за кмет на София.

Нямам планове да създавам самостоятелен политически проект, заяви в ефира на „На фокус” по Нова тв Андрей Гюров в първото си телевизионно интервю след загубата на президентските избори.

Той уточни, че няма намерение да създава собствена политическа формация, която би могла да доведе до допълнително разединение в дясната общност.

„В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност”, подчерта Гюров.

По думите му все още няма окончателно решение дали ще продължи да се занимава с политика, като не изключи тази възможност.

„За това дали ще остана в политическия живот все още няма окончателно решение. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните пет години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство”, заяви Гюров.