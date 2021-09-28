Обичайно, рекордьорите по брой заразени с ковид през последното денонощие са София и Пловдив. За разлика от летния сезон, в Бургас случаите са намалели драстично - само 41. Сериозно се е увеличил броят на заразените в Благоевград и Велико Търново.

Ето какво е разпределението по области в останалите области в българия: Благоевград - 138; Бургас - 41; Варна - 141; Велико Търново - 123; Видин - 36; Враца - 56; Габрово - 82; Добрич - 52; Кърджали - 19; Кюстендил - 62; Ловеч - 33; Монтана - 88; Пазарджик - 34; Перник - 43; Плевен - 49; Пловдив - 237; Разград - 25; Русе - 93; Силистра - 49; Сливен - 85; Смолян - 32; София област - 103; София град - 572; Стара Загора - 114; Търговище - 67; Хасково - 57; Шумен - 68; Ямбол - 37.