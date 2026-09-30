Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев водят убедително с 41,4%. Това сочи първото проучване на социологическата агенция "Маркет Линкс" относно електоралните нагласи преди изборите за президент на 25 октомври . То е реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%.

Социологът Добромир Живков коментира и рекордния брой кандидати за поста. Според него това фактически не показва твърде сериозно разпръскване на гласоподавателите в различни посоки.

“Виждаме, че отново се фокусира върху първите фракции и върху най-добре познатите кандидати“, сподели социологът.

Първото проучване е реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.