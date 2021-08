Най-мащабният фестивал по Черноморието ни започна с впечатляващите изпълнения на DJ BoBo, Nana, Danzel, Real McCoy, Sylver и Дони и Момчил.

Видео от първия фестивален ден можете да видите тук: https://www.facebook.com/spicemusicfest/videos/237595264902109

Най-верните фенове на музиката останаха до края на вечерта, въпреки поройният дъжд, за да изпеят Let it Rain заедно с Nana.

SPICE Music Festival продължава до 8 август 2021, а на сцената очакваме още C-Block, Maxi Priest, Turbo B от SNAP, Alice DJ, Stereo MCs, E-Type. Leeroy Thornhill - ex-Prodigy, Masterboy, B.G. The Prince of Rap, In-Grid, Vengaboys, Jenny of Ace of Base и други.

снимка: Илиян Ружин