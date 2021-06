Danzel започва да пее още от дете - след като става един от 20-те финалисти в музикалния ТВ формат IDOLS, звукозаписният лейбъл N.E.W.S. го кани да участва в новата версия на парчето на Black and White Brothers - Pump it up.

Така се ражда нов безапелационен хит, който продава над 4 милиона копия по света и превръща Danzel във фактор на музикалната денс сцена.

Следват 10 години на световната сцена и десетки нови хитове - Put your hands up in the air, You are all of that, My arms keep missing you (With DJ F.R.A.N.K), You spin me round и др.

Пълното му с енергия и изненади шоу го прави един от най-търсените артисти в Европа, затова ще го видим и на SPICE Music Festival на 6 август 2021.

„Нямам търпение да се кача на сцената на SPICE Music Festival след тази ненормална година, която отмина. Гледах видеоклипове от миналите издания на SPICE Music Festival – изглежда невероятно впечатляващо! Така че, България, пригответе се за едно наистина сериозно парти и тази година!“ – предупреждава Danzel. И допълва:

Музиката ни помага да продължим напред след всякакви изпитания, тя държи хората заедно. Така че, слушайте много музика и се наслаждавайте на всяка една нота“.

Въпреки, че продължава да твори и днес, музикантът не спира да черпи вдъхновение от 90-те. Дори и от 80-те!

„Времената бяха много различни тогава, нямаше го това напрежение и стреса от това да бъдем непрекъснато в социалните мрежи. Хората имаха много по-силна връзка в реалния живот. А що се отнася до музиката – винаги съм имал много разностранни интереси. В началото на 90-те пишех много рок музика, слушах банди като Guns 'N Roses и Metallica. След 2000-та година се посветих на денс музиката. Но това, което ме вдъхновява най-много днес е звученето на 80-те, като The Weekend например“ – споделя Danzel, за когото 90-те години дори имат вкус – „Бакарди с кола, разбира се!“

Danzel вече е бил в България и си спомня много добре концертите си в София и Варна: „Винаги се наслаждавам докрай на енергията, която получавам от българската публика. Но след цяла година, в която не съм бил на сцена, имам толкова много енергия в себе си, която има спешна нужда да излезе, така че очаквайте изключително шоу!

Всички артисти сме толкова готови да се върнем на сцените след тази ненормална година, така че нека се насладим на това завръщане както никога досега!“.

А останалите артисти, които ще видим на сцената на SPICE Music Festival тази година са Maxi Jazz от FAITHLESS, STEREO MC's, COOLIO, C-BLOCK, DJ BOBO, Real McCoy, DJ Alice, U96, Leeroy Thornhill - Ex Prodigy, MASTERBOY, NANA, VENGABOYS, E-Type, Jenny from Ace of Base и, разбира се, дългоочаквания реюниън на Дони и Момчил, без които 90-те в България никога нямаше да бъдат същите!

Не пропускайте най-големия фестивал на Черноморието ни SPICE Music Festival, който тази година ще се проведе от 6 до 8 август 2021 на Пристанище Бургас. Тридневен билет за SPICE Music Festival 2021 можете да купите онлайн от EPAYGO и в мрежата на EasyPay в цялата страна.