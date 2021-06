Неизменната традиция Джулай морнинг да се празнува на бургаския плаж ще продължи и тази година с нова надежда и много настроение. Община Бургас и приятели ще организират събитието на обичайното място - със сцена от лявата страна на Моста и възможност публиката да се разположи долу на пясъка. Както всеки път, то ще е обезпечено със спасители, медицинско лице, охрана и дървен материал, с който отделните приятелски компании да си запалят свой огън, около който да се съберат.

„Тъй като с посрещането на 1 юли празнуваме свободата на духа, всичко ще е безплатно, освен бирата и храната, които можете да си закупите на място. Музикалната част ще започне в 20 часа. Тази година са ангажирани 6 страхотни банди. Община Бургас благодари за ценната съорганизаторска помощ на Марияна Добрева от група „Силует“”, пишат от Общината.

* Ето и имената на групите, които ще чуем на бургаския Джулай:

20.00 ч. – BILLY TALENT TRIBUTE

21.00 ч. – AIRBAG

22.00 ч. – ACOUSTIC POINT

23.00 ч. – ОСТАВА

00.30 – REWIND

01.30 – MR.VAGABOND

Живата музика приключва в 03.00 на 1 юли. После ще слушаме готини песни на запис, докато чакаме слънцето да изгрее над Бургаския залив.

* За групите:

ОСТАВА

Всички познаваме група ОСТАВА и нейния музикален почерк! За първи път на сцената на Джулай морнинг в Бургас ще чуем хитовете им „Шоколад“, „Моно“, „Понеделник“ и др.

AIRBAG

AIRBAG е група, създадена през 2005 години от братята Петко и Николай Славови. Текстoвете и музиката на всички песни са изцяло дело на двамата. Същата година излиза първият им албум “Overcooked summer”. 8 години по-късно е готова и втората им компилация от 10 песни “Recycle of love”. Стилът им се определя като electropop и synthpop и напомня групите от 80-те години - A-ha, Tears for fears.

REWIND

Група REWIND ще представи дебютния си албум “CORNER” на сцената на Джулай морнинг. Владимир Михайлов /СЛЕНГ, екс САфо/ – вокал и китара, Михаела Михайлова /СИЛУЕТ/ - цигулка и вокали, Юрий Божинов – бас и Мартин Профиров /P.I.F. СИЛУЕТ/ – барабани, ще ни пренесат в своя изключително позитивен музикален свят.

ACOUSTIC POINT

ACOUSTIC POINT е проект на Марияна Добрева /СИЛУЕТ/ и Венцислав Велев. Групата първо стартира като акустичен проект, но за първи път ще представят музиката си в пълен състав заедно с Мартин Профиров/СИЛУЕТ, P.I.F./ и Юрий Божинов /REWIND/. Ще чуем чисто новите песни от предстоящия им дебютен албум.

Mr.VAGABOND

Mr.Vagabond е професионална рок кавър група, създадена през 2008 г. в Бургас. Тя е с богат репертоар от подбрани световни хитове, подходящ за интернационална аудитория. Годишно групата участва в около 320 разновидности на шоута. Mr.Vagabond печели 1-во място за най-добра кавър група в България, организирано от "Jack Daniels" - "Battle of the cover bands" - през юни 2011 г. в "Club Iceberg" - Слънчев бряг. През 2010 г. Mr.Vagabond са поканени на клубно турне с 10 концерта в Англия, включващо и легендарния клуб "The Boardwalk".

Billy Talent Tribute

Тези талантливи бургаски младежи са подготвили програма с хитовите им песни. В бандата участват синът на Росен Сеновски - Илиан Сеновски (барабани), изпълнителят Paul Jordan (Павел Йорданов) – китара, както и техно диджеят Bozh Live (The Little One) като вокал.

„Мечтата, която споделяме, е да обединяваме обществото чрез музика за по-добро бъдеще“, казват членовете на Billy Talent Tribute.