Бургазлийката Мария Бакалова от "Борат" е №1 в звездометъра на IMDb

24-годишната българка Мария Бакалова е най-горещото име в Холивуд днес: нашумяла с ролята на Тутар Сагдиев, дъщеря на главния герой във продължението на филма "Борат", тя оглави "звездометъра" на най-популярната интернет платформа за кино и тв продукции IMDb, съобщава segabg.com. Преди дни Мария оглави класацията на сайта с най-популярни актьори (мъже и жени), като само за седмица след премиерата на филма по Amazon Prime се е изстреляла с 8697 позиции нагоре. Партньорът ѝ в "Борат: Следващият кинофилм" Саша Барон Коен заема четвъртото място. На второ и трето Бакалова е следвана съответно от Виктория Педрети (която дължи настоящата си популярност на сериала на "Нетфликс" The Haunting of Hill House) и Лили Колинс (от Emily in Paris, също по "Нетфликс"). По-надолу в списъка се намират четем имената на Емилия Кларк, Адам Сандлър, Матю Макконъхи, Хенри Кавил и Скарлет Йохансон.

Отзивите от критиката за участието на Мария Бакалова в хапливата комедия, прицелена в кандидат-президентската кампания в САЩ, са сензационни. Специализираното издавие "Варайъти” я постави в списъка си на десетте актриси, които най-много заслужават да получат оскарова номинация за поддържаща роля. Същото е мнението и на сп. "Ролинг стоун": "Мария Бакалова трябва да получи номинация за Оскар. Саша Барон Коен предупреди гласуващите членове, че ще е „срам за Академията“, ако пропуснат да номинират комедийната звезда, която играе с него в "Борат 2".

„Тя е невероятна - каза Барон Коен по време на скорошно видео интервю, промотиращо „Борат 2“. - Интервюирахме 600 млади жени от цял свят и тя спечели. Тя е една от най-смелите актриси в историята. Ако тя не бъде номинирана за „Оскар“, това ще е пародия".

"Българската актриса направи сензационен пробив с ролята си в комедийното продължение, най-вече заради интервюто ѝ с Руди Джулиани. Но Бакалова остави повечето критици впечатлени от това как не само не отстъпва, а на моменти и превъзхожда Барон Коен в импровизационната комедия", пише IndieWire. "Тя е звездата и в някои от най-скандалните моменти от филма - от гротескните сцени на бала на дебютантките, до монолога за мастурбацията пред ужасените участници в сбирката на възрастни дами републиканки. Техният шок е нашата подривна наслада: възможността да видим как един свят на ограничения, принуден да се изправи срещу своите граници, е неспособен да приеме тяхното съществуване."

"Забележително е как филмът лавира между нелепи грубости, ускоряващи пулса тактики и остри политически коментари. Пълното безстрашие на Коен като актьор, което трябва да се види (за да заснеме някои сцени човекът е трябвало да носи бронежилетка) е сравнимо само с безукорните импровизационни умения на Бакалова", е присъдата на британското филмово сп. "Емпайър".

"Дъщерята Тутар е спасителния пояс на филма и 24-годишната българска актриса, която я играе, Мария Бакалова, изнася филма точно под дебелите мустаци на Барон Коен“, пише и E-Film Critic.

Мария Бакалова е родена на 4 юни 1996 г. в Бургас. На шест години започва да учи пеене и флейта. Учи в Националното училище по изкуствата в Бургас, специалност "актьорско майсторство за драматичен театър" и втора специалност "флейта". След това учи в НАТФИЗ в София. Дипломира се успешно през 2019 г. Играла е в "Трансгресия" (2018) на Вал Тодоров, "XII А" и в италианския сериал "Гомора". Това лято я видяхме в малка роля в "Бащата" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, награден с голямата награда "Кристален глобус" в Карлови Вари. За ролята в "Борат" е избрана с кастинг сред 600 млади жени от цял свят.

