Mеждународният детски анимационен фестивал ще акостира за четвърти път в Бургас от 25-ти до 27-ми септември 2025 г. Събитието ще зарадва най-малките зрители с анимационни филми от цял свят, а тези от учениците, които са изкушени от това изкуство, може да се включат в детска работилница за деца и подрастващи между 7 и 15 години и сами да пробват да създат рисуван филм.

Официалното откриване на фестивала е на 25-ти септември (четвъртък) от 18:00 часа, в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК. Веднага след това ще бъде прожектирана анимацията от Бразилия „Фантазията на Кларис“ на режисьорите Гуто Бикало и Фернандо Гутиерес. Кларис е умно младо момиче, което се учи да се справя със загубата на майка си. Прекарвайки дните си редом с баща си на тяхната каруца, тя използва богатото си въображение, за да създаде вълшебен свят, изпълнен с приключения и неочаквани приятели. Чрез фантазиите си, Кларис започва да разбира как да живее както с отсъствието на майка си, така и със спомените.

В дните до 27-ми септември програмата продължава в зала 2 на Експозиционен център „Флора”.

За децата и тийнейджърите, които мечтаят да станат художници и да направят своите първи крачки в света на анимационото кино, международният фестивал отново предлага безплатни анимационни работилници.

Записването и участието са напълно безплатни, а на 26 септември (петък) от 15:00 до 18:00 часа и на 27 септември (събота) от 10:00 до 13:00 часа участниците ще бъдат разделени в две групи, по време на които с помощта на менторите – режисьорите и аниматори Антон Жеков и Кристиян Захариев, ще успеят да създадат кратки миниатюри, вдъхващи живот на техните рисунки. Завършената си работа учениците ще могат да видят на голям екран по време на закриването на фестивала в събота от 17:00 часа. Преди това – от 16:00 часа ще бъдат показани шест анимационни филма от различни страни, създадени с различна техника – 3D анимация, 2D анимация, изрезкова анимация и чрез смесена техника.

Входът за Mеждународния детски анимационен фестивал в Бургас е свободен, а проявата се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

ПРОГРАМА ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ – БУРГАС 2025

25 СЕПТЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)

18:00 часа

Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“

ОТКРИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ – БУРГАС 2025

В програмата:

„ФАНТАЗИЯТА НА КЛАРИС“

Бразилия, 2023, 83’, 2D анимация

режисьори Гуто Бикало, Фернандо Гутиерес

сценарий Гуто Бикало, Фернандо Гутиерес

Кларис е умно младо момиче, което се учи да се справя със загубата на майка си. Прекарвайки дните си редом с баща си на тяхната каруца,, тя използва богатото си въображение, за да създаде вълшебен свят, изпълнен с приключения и неочаквани приятели. Чрез фантазиите си, Кларис започва да разбира как да живее както с отсъствието на майка си, така и със спомените.

26 СЕПТЕМВРИ (ПЕТЪК)

15:00 – 18:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Зала 2

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ – БУРГАС 2025

Провеждане на детска работилница с Антон Жеков за деца и подрастващи между 7 и 15 години

27 СЕПТЕМВРИ (СЪБОТА)

Експозиционен център „Флора“, Зала 2

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ – БУРГАС 2025

10:00 – 13:00 часа

Провеждане на детска работилница с Кристиан Захариев

за деца и подрастващи между 7 и 15 години

16:00 часа

ПРОЖЕКЦИЯ НА ДЕТСКИ КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

В програмата:

„Смърфовете сезон 3 – пътят към звездите“ - Белгия, 2023, 11`, 3D анимация

„Намерих кутията“ - Франция, 2025, 10’, изрезкова анимация

„Магическият портал“ - Белгия, 2024, 10‘, изрезкова анимация

„Желания: прозорци и гнезда“ - Австралия, Колумбия, 2024, 8’, 2D анимация

„Чудовище“ - Германия, 2024, 5’, 3D анимация)

„Нрют“ - Германия, 2025, 4’, смесена техника

17:00 часа

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ на Четвърти Детски Международен Анимационен Фестивал в Бургас

Представяне на кратката анимационна миниатюра, създадена от участниците в детските работилници.