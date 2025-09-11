На граничния пункт Промахон гръцките власти задържаха трима български граждани за нелегален внос на голямо количество цигари. В ареста в град Серес са двама мъже на възраст 30 и 48 години, както и жена на 20 години.

При проверка в колата им са намерени 1211 кутии с цигари. Днес задържаните ще бъдат изправени пред прокурор.

В същото време полицията установи, че един от българите се издирва за неплатени данъци в Атина.

На пристанището в Игуменица арестуваха българин - шофьор на тир. Той е пътувал с кораб, идващ от Италия.

В ремаркето на товарния камион са открити строителни машини без регистрационни номера и с фалшиви транспортни документи. Машините са няколко, като цената на всяка от тях е около 80 хиляди евро.

Пристанищните власти, които разследват случая, са конфискували камиона и машините в него, а българинът е предаден на прокуратурата.

В същото време полицията на Халкидики арестува група, която обирала туристи. Те са извършвали серийни обири както от хотелите и частните квартири, така и от автомобили, паркирани на плажа.

Сред пострадалите има и български граждани. В крадците е открита и българска валута, съобщават полицаите.