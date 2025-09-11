Жена е била убита тази сутрин в дупнишкото село Крайници, предаде агенция "Фокус".

В 4:20 ч. в Районно управление - Дупница е постъпил сигнал, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл 36-годишен мъж, с когото тя е живяла на семейни начала, и ѝ е нанесъл побой .

Пристигналите на място служители направили обход и намерили трупа на жената на около 500 м от къщата.

Извършителят на деянието все още не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни полицейски дирекции.

По случая се води разследване.