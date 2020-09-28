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Бой в бургаския ж.к. „Славейков“: Криминално проявен бургазлия изкърти зъбите на 39-годишен мъж

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39-годишен габровец е пребит от мъж в денонощен магазин, разположен в района до бл. 47 в ж.к. „Славейков“ в Бургас. В резултат на това са му били избити няколко предни зъба. Той е бил прегледан е от екип на „Спешна помощ“, но отказал да бъде отведен до УМБАЛ - Бургас за допълнителен преглед.

В резултат на полицейските действия около 14.30 ч. е установен и задържан извършителя на деянието – това е 35-годишен криминално проявен бургазлия. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано бързо производство.

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