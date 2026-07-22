Два дни, 20 пивоварни и над 100 вида крафт бири очакват посетителите на Metalhead Beer Fest в Бургас. На 1 и 2 август парк „Минерални бани“ ще бъде домакин на фестивала, който и тази година ще предложи богато разнообразие от български и чуждестранни крафт бири, вкусна street food зона и музикална програма с популярни DJ-и.

Тазгодишното издание ще събере 20 независими пивоварни, като 10 от тях са от чужбина. Освен българските производители, в Бургас пристигат пет от най-популярните румънски крафт пивоварни, както и представители на Дания, Финландия, Гърция, Литва и Латвия. През двата фестивални дни посетителите ще могат да избират измежду над 100 различни вида бира.

Сред най-очакваните участници е румънската Hop Hooligans, смятана за една от водещите крафт пивоварни в Европа. Специално за фестивала тя ще предложи осем различни бири – от силно охмелени IPA, през плодови smoothie sour предложения до плътни тъмни бири с шоколадови нотки.

Освен разнообразието от напитки, организаторите са подготвили и богата street food зона, където посетителите ще могат да опитат бургери, хот-дог, паеля, барбекю специалитети, пържени картофи и още много кулинарни изкушения.

За доброто настроение ще се погрижат добре познатите на бургаската публика DJ John Katta и DJ Ivo Happy, както и холандският гост DJ And Just-In For All.

Тази година Биреният фестивал прави голяма крачка към по-зелено бъдещ. В тази връзка няма да има пластмасови чаши. Всеки посетител ще използва специална стъклена фестивална чаша за многократна употреба, която запазва вкуса перфектен и остава страхотен спомен. Всички покупки на фестивала ще се извършват с фестивални жетони. Можете да ги закупите от обозначените каси на място.

За удобството на посетителите след края на програмата ще бъдат осигурени допълнителни автобуси по линия №3 – на 1 август в 23:10 и 23:40 часа, а на 2 август – в 23:10 часа.

Пивоварните на Metalhead Beer Fest 2026:

Metalhead Brewery (България)

Alchemik (България)

Avren 8600 Brewery (България)

Gravity (България)

Kazan Artizan (България)

Sofia Electric Brewing (България)

Tetrapod (България)

Трима и Двама (България)

Zhar-Ptitsa Meadery (България)

Meltum (България)

Hop Hooligans (Румъния)

Bereta (Румъния)

Clandestin (Румъния)

Maktoob (Румъния)

One Two (Румъния)

Flying Couch (Дания)

Tuju (Финландия)

Kykao (Гърция)

Genys (Литва)

Labietis (Латвия)

Фестивалът обещава приятна лятна атмосфера, богато разнообразие от крафт бири, добра храна и музика – комбинация, която превръща Metalhead Beer Fest в приятно преживяване за всички ценители на качествената бира.