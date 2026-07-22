Дългоочакваният общински плувния маратон от остров Света Анастасия до Моста ще се проведе на 25 юли. За поредна година Община Бургас е организатор на атрактивната спортна проява в партньорство с ПК „Метропол“, Морска администрация - Бургас ,РД „Гранична полиция-Бургас“. ГД „Аварийно-спасителна дейност“; Военноморските сили, РД „Пожарна безопасност и защита на населението-Бургас“, Пристанище Бургас, ДП „Пристанищна инфраструктура-Бургас“ АД.

Желаещите да участват трябва да се явят в същият ден – 25 юли в 07:00 ч. на Морска гара -Бургас за регистрация. Те трябва да са навършили 16 години и да са преминали предварителен медицински преглед, който ще се извърши в денят на провеждането на състезанието от 07:00 ч. на Морска гара Бургас. В 08:00 часа допуснатите за участие състезатели ще бъдат извозени с общинския кораб до остров Света Анастасия, откъдето в 09:00 ч. ще бъде даден стартът на надпреварата.

Разстоянието по права линия е 6 400 метра. Времето за финиширане е фиксирано и е 1 час след финиширането на първенеца. След това изостаналите плувци ще бъдат прибирани от спасителните лодки и катери. С оглед безопасността на състезателите, по време на маратона ще бъде осигурен реанимационен екип по вода и водолазен екип, които ще придружават участниците по целия маршрут.

Заявките за участие се подават до 24.07.2026 г. на e-mail: harietagar@abv.bg; или на GSM: 0888 239 720.

Общият размер на паричния награден фонд е 5 100 евро, разпределен, както следва:

КАТЕГОРИЯ МЪЖЕ И ЖЕНИ ДО 35 ГОДИНИ:

Класираните от 1-во до 10-то място – мъже и жени на възраст от 16 до 35 години (навършени):

МЪЖЕ: 1-во – 500 евро, 2-ро – 400 евро., 3-то – 250 евро, 4-то – 200 евро, 5-то – 175 евро, 6-то – 150 евро, 7-мо – 125 евро, 8-мо – 100 евро, 9-то – 75 евро, 10-то – 50 евро.

ЖЕНИ: 1-во – 500 евро, 2-ро – 400 евро., 3-то – 250 евро, 4-то – 200 евро, 5-то – 175 евро, 6-то – 150 евро, 7-мо – 125 евро, 8-мо – 100 евро, 9-то – 75 евро, 10-то – 50 евро.

КАТЕГОРИЯ МЪЖЕ И ЖЕНИ ДО 50 ГОДИНИ:

Класираните от 1-во до 3-то място – състезатели от 36 до 50 години (навършени):

МЪЖЕ: 1-во – 125 евро, 2-ро – 100 евро, 3-то – 75 евро

ЖЕНИ: 1-во – 125 евро, 2-ро – 100 евро, 3-то – 75 евро

КАТЕГОРИЯ МЪЖЕ И ЖЕНИ НАД 51 ГОДИНИ:

Класираните от 1-во до 3-то място – състезатели над 51 години (навършени):

МЪЖЕ: 1-во – 75 евро, 2-ро – 50 евро, 3-то – 25 евро

ЖЕНИ: 1-во – 75 евро, 2-ро – 50 евро, 3-то – 25 евро.

СПЕЦИАЛНИ ПРИЗОВЕ: „Най-млад участник“ -50 евро; „Най-възрастен участник“ - 50 евро, (който е извън класирането във възрастова група над 51 години навършени) и „Плувец с увреждания” - 50 евро.

Наредбата за провеждането на плувния маратон и декларацията по образец са публикувани в официалния сайт на Община Бургас в раздел „Спорт и туризъм“- „Нормативни документи“.

