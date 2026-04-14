Общата стойност на малката потребителска кошница (МПК) към април достигна до 61,05 евро. Това е увеличение с 1,22 евро или с 2% спрямо март 2026 г., съобщи зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Изследването е проведено в периода 2-6 април 2026 г.

"Това е осезаемо нарастване на стоките, което означава, че през следващия период при една кумулативна инфлация може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата, коментира Иванова. Това налага засилен мониторинг, мерки за ограничаване на нарастването на цените и подпомагането на уязвимите домакинства", посочи тя.

Най-сериозно увеличение се отчита при зеленчуците. Най-скъпи са доматите с ръст от 29,1%. Поскъпване с 5,3% има при картофите и с 2,6% при лимоните.

Ръст се наблюдава и при основни хранителни продукти: цяло пиле – с 1,1%, яйца и олио – с 1%, хляб тип „Добруджа“ – с 0,7%, а прясното мляко – с 0,5%. При киселото мляко се отчита задържане на цената.

От юни 2025 г. до април тази година МПК нараства с 4,30 евро. Спрямо декември МПК нараства с 3 евро, разясни още Иванова.

По отношение на горивата също се отчита поскъпване, което според КНСБ е свързано с геополитическото напрежение в Близкия изток. По думите на Иванова търговците често повишават цените превантивно, очаквайки бъдещо увеличение на суровините.

От КНСБ посочват и проблеми в млечния сектор, включително спад в производството и намаляване на животновъдните стопанства, което се отразява върху цените и увеличава зависимостта от внос. Според данни на синдиката за пет години броят на млечните крави е намалял с 26%, а овцете майки – с 46%.

Продължават сериозните регионални различия при цените на определени продукти и разлика между цените на едро и дребно, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Пакетираният бял боб и оризът са с необяснима надценка, даде пример той.

Относно цената на горивата Димитров заяви, че базовото дизелово гориво е на цена от 1,78 – 1,80 евро. Има 20% изменение за период от януари до април 2026 г. в цената на бензин А95, а на дизела - 45%, отбеляза също президентът на КНСБ.

"Нашето предложение беше за 10% таван на надценките на търговците на едро на горива и 20% на търговците на дребно", коментира още Пламен Димитров. Според него такава мярка има в други европейски държави и тя дава резултат.

Пламен Димитров обърна внимание, че има над 15% завишение на билетите за автобуси. По думите му мерките на държавата в тази връзка са закъснели. Градският транспорт остава неподкрепен, обяви той.

Президентът на КНСБ определи като екзотична мярка отпускането на 20 евро за най-уязвимите граждани заради поскъпването на горивата.

"Нашето предложение е поне 61 евро на тези, които имат доход два пъти под прага на бедност", каза Пламен Димитров.