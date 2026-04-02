Комбинацията от енергийни шокове от войната в Иран и нелоялна конкуренция от внос от Украйна изтласква българските млекопроизводители към ръба на оцеляването. Докато разходите за горива и торове достигат рекордни нива, изкупните цени на суровината остават на нивата отпреди пет години. В същото време нито Брюксел, нито българската държава са предложили адекватни мерки в подкрепа на фермерите и преработвателния сектор, коментира Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Основният проблем пред производителите остава драстичното разминаване между производствените разходи и пазарната реализация. Инфлацията в сектора е изпреварила значително темповете на икономически растеж, правейки бизнеса нерентабилен.

„За последните три години 42% е инфлацията. Разбирате, че този бизнес изобщо не е доходоносен... Цената на млякото в момента е на нива или на по-ниски цени от преди пет години“, каза Зоров.

Новият конфликт в Близкия изток срещу Иран нанесе вторичен удар върху сектора,

който все още не се е възстановил от последствията от войната в Украйна. Основното притеснение е свързано с доставките на дизел и торове, които са критични за пролетната сеитба и изхранването на животните, каза Зоров.

Цените на торовете са скочили с 50%, като вече се наблюдава и дефицит на пазара. Междувременно, липсата на директни компенсации за акциза на горивата поставя българските фермери в неизгодно положение спрямо съседите им, обясни Зоров.

Зоров даде пример с Гърция, където държавата реагира бързо:

„Гърция обяви, че ще имат 30 цента за всеки литър на бензиностанцията за бизнеса по-ниски цени. Никакви сложни схеми, никакви връщания. 15% веднага връщат от цената на тора.“

"Мляко с барут"

Друг ключов фактор за срива на изкупните цени в България е вносът на мляко от Унгария и Полша на спот цени, както и съмненията за нерегламентиран реекспорт на украинска суровина. Според Зоров решението на ЕС да третира Украйна като държава-членка по отношение на търговията, без тя да спазва строгите европейски стандарти, е „катастрофално“.

„Украйна се третира като страна членка на Европейския съюз... без да спазва европейските правила. Българският фермер в момента е в една огромна неконкурентност, една несправедливост.“

Зоров подчерта, че разходите за спазване на европейските зелени стандарти оскъпяват продукцията с около 30%, което прави невъзможно състезанието с продукти от трети страни. Украйна не се налага да прави големите инвестиции за хуманно отношение към животните и може да използва забранени в ЕС препарати. Зоров изрази и сериозни опасения относно безопасността на продуктите от зони на военни конфликти заради риск от замърсяване.

"Говорим за безопасност - ами всичките бойни снаряди в Украйна да не са екологично чисти и от Зелената сделка. Всичко това са барут, снаряди, обогатени с уран. Този барут пада по полетата - това влиза в зърнени култури, оттам в млякото, и продължава. Никой не може да ни убеди, че не е така."

Докато фермерите и преработвателите страдат от ниски цени, крайните потребители в България продължават да плащат скъпо за млечни продукти. Причината според бранша е в огромните надценки на ритейл сектора.

„Между 70% и 100% е надценката на търговеца на дребно.

Ние умираме, потребителите също не са в цветущо положение, а някой трупа пари на фона на нищетата“, коментира Зоров.

Млекопреработвателите настояват за спешни компенсаторни мерки, които да включват не само цената на електроенергията, но и на топлинните носители (газ и дизел), които са основни в процеса на пастьоризация.

Според Зоров, ако държавата не предприеме стъпки за ограничаване на търговските надценки по модела на Гърция (където беше въведен таван на надценката за над 1200 продукта), българското млекопроизводство е застрашено от необратим разпад.

„Едно производство, каквото е млекопроизводството, не може да бъде възстановено за една, две или три години. Ако тези фермери фалират сега, няма откъде да вземем тези животни обратно“, предупреди Зоров.