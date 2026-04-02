Трета поредна седмица цената на потребителската кошница у нас остава непроменена - 58 евро, каза пред БНТ председателят на Държавната агенция по стоковите борси и тържищата и на Координационния механизъм за въвеждане на еврото Владимир Иванов. В същото време главният секретар на камарата "Плодове и зеленчуци" Марк Цеков обяви, че в момента една шопска салата струва колкото килограм месо.

"Вчера си позволих да вляза в няколко големи търговски обекта и вериги. И излиза, че една шопска салата например може би ще ми струва в момента колкото едно кило месо. Истината е, че в момента цените са крайно спекулативни. Мога да ви дам конкретни данни. Например цени, на които се обмитява. Краставици - около 1000 тона, мисля че са влезли от Албания, на цени между 60 евроцента и 70 евроцента. В момента наблюдавам явления от 3,99 евро или 2,70 евро, но на брой. Значи, пак казвам, цени, обмитени с ДДС, влезли по-миналата седмица", каза Марк Цеков.

Председателят на държавната агенция по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов обясни, че проблемът с тези цените е, че фактурираната стойност е невярна.

„Това си го имаме като недъг. През обмитяването. Имаме си го като недъг от 100 години. Има и зелен пипер на 75 цента, на 80 цента, на 20 цента. Но всичко това става вече въпрос за чисто престъпление и укриване на данъци. Що се касае реалната цена, изобщо не е така. Към момента, цената на пипер е около 4.50", каза Владимир Иванов.

Той отново подчерта, че основният проблем у нас са неритмичните доставки, липсата на достатъчно родна продукция и лоши търговски практики.

"Вече трета седмица държим една потребителска кошница като индикативна стойност. Цената на едро е 58 евро, т.е. нямаме някаква тенденция още силно изразена. Главно динамиката е при плодовете и зеленчуците и независимо от кризата в Персийския залив тя се дължи повече на фактори, които са свързани със сезонния фактор. Може би сега се вижда някакво отражение вече на по-скъпата газ в продуктите като домати и като пипер, които също не са и характерни за сезона. Т.е. оранжерийното производство ще е първото, което ще индикира някаква пряка връзка с кризата Персийския залив", каза Иванов.

Според Марк Цеков за Великден се очаква първата родна продукция оранжерийно производство, като той очаква спад на цените.

"За оранжерийното производство, пак казвам, че за Великден според мен би трябвало да се наблюдава спад в цените на вносните продукти поради простата причина, че вече ще имаме български, които да урегулират цените. По отношение на азотните торове, да, те поскъпват, проблем е конфликтът в Близкия изток и по-конкретно това, че все още преминаването през Ормузкия проход е проблем", каза Цеков.

Иванов обяви, че има достатъчно торове за производителите. Той допълни и че за момента няма тенденции за поскъпване на продуктите, свързани с великденските празници.