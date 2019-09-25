Кметът на Поморие Иван Алексиев с двама опоненти от левицата, напливът е за Общински съвет

Кметът на Поморие Иван Алексиев ще има само двама опоненти на предстоящите местни избори, като те идват от средите на левицата. За кмет в морската община се кандидатират и лидерът на БСП Никодим Стоянов, както и неговият предшественик Янчо Славов, но от Движение 21. Стоянов беше общински съветник този мандат, а Янчо Славов е бивш председател на Общинския съвет, бил е и кандидат за кет.

Така на практика в Поморие се очертава основната битка да е за Общински съвет:

Кандидати за кмет:

Иван Атанасов Алексиев, ГЕРБ

Янчо Зафиров Славов, Движение 21

Никодим Стоянов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кандидати за общински съветници:

„ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

1. Петко Кирилов Георгиев

2. Живко Великов Куцаров

3. Живко Иванов Трифонов

4. Георги Петров Трухчев

5. Диян Захарийчев Тенев

6. Антон Георгиев Тръпков

7. Янев Алексиев Янев

8. Росен Николов Грозев

9. Гълъбинка Христова Гордън



10. Драгомир Иванов Павлов



11. Ердал Есад Байрям

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

1. Катя Аргирова Христозова

2. Димитринка Апостолова Тръпкова

3. Иван Петров Масларов

4. Атанас Райков Тодоров

5. Надя Савова Душева

6. Теодора Панайотова Костова

7. Филип Митков Андонов

8. Пламен Цонев Душев

9. Калоян Желязков Димов

10. Станка Йоргакиева Петкова

11. Веселин Андонов Цонков



12. Кристияна Янкова Иванова

„НОВОТО ВРЕМЕ“

1. Ангелина Кирова Мерджанова

2. Веселина Русева Русева

3. Константин Георгиев Ризов

4. Яна Росенова Иванова

5. Жулиета Димова Иванова

6. Костадин Стоянов Кожухаров

7. Леонид Атанасов Стамболиев



8. Добромир Генчев Овчаров

Движение 21

1. Янчо Зафиров Славов

2. Яни Драков Драков

3. Татяна Костадинова Караиванова

4. Кристина Апостолова Димитрова

5. Йорданка Николаева Валеова



6. Станимир Костадинов Няголов

НФСБ (НФСБ и ВМРО)

1. Даниела Панайотова Радева

2. Емилия Аврамова Колева

3. Димитър Николов Стойков



4. Стоянка Маринова Мерджанова



5. Гроздан Златев Златев

„ВЪЗРАЖДАНЕ”

1. ЩЕРИОН АПОСТОЛОВ АНДРЕЕВ

2. ХРИСТО ДАЧКОВ КОЛЕВ

3. ВАЛЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА



4. ГАЛИНА ЦОНЕВА АТАНАСОВА

ПП ГЕРБ

1. Адам Георгиев Адамов

2. Георги Тошков Вражев

3. Петя Янева Арнаудова

4. Илиян Христов Щерев

5. Иван Кънчев Дачев

6. Ваня Янева Владимирова

7. Георги Маринов Драгнев

8. Весела Желязкова Гуджукова

9. Станислав Валентинов Ангелов

10. Неделчо Стайков Стайков

11. Любо Пеев Липчев

12. Захари Йосифов Атанасов

13. Борислав Киров Ангелов

14. Петър Стойчев Марков

15. Ивайло Стоянов Йовов

16. Димитър Костадинов Калайджиев

17. Жени Малчева Иванова

18. Теньо Славейков Христозов

19. Пламен Ангелов Димитров

20. Ганю Бонев Тотев



21. Петър Хараламбов Хараламбов

БСП за България

1.НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

2.НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ БУКОВИНОВ

3.ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА

4. КРЕМЕНА КИРИЛОВА ЛАЛЕВА

5. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ

6. ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

7. ЖИВКО ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

8.ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА

9. ПЕТЯ АНДОНОВА НИЦОВА

10. ИВАН ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

11. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА

12. ТОДОРКА НИКОЛОВА ЛИПЧЕВА

13. НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

14. СТИЛИЯН ХРИСТОВ ДЕРЕЛИЕВ

15. СЪБЧО ПЕЕВ СЪБЕВ

16. ЗЛАТКА ТОДОРОВА ЕВРОПОВА

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

1. Бейхан Али Мустафа

2. Сезгин Хасан Кадил

3. Христо Стоянов Широков

4. Смаил Бейтула Смаил

5. Невзат Ахмет Топал

6. Сезгин Ахмед Осман

7. Юсеин Мехмедали Мехмедали

8. Пламен Асенов Огнянов

9. Гюлфет Смаил Юсеин

10. Адем Сюлейман Адем

11. Хасан Бейхан Саид

12. КадирХасан Смаил

13. Сейфетин Юмер Сатаджъ