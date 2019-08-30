ЦИК назначи комисиите за местните избори в Бургаска област, вижте съставите им по общини

Центарланата избирателна комисия (ЦИК) назначи съставите на Общинските избирателни комисии (ОИК) за местния вот през октомври. Както вече съобщихме, в Бургас ОИК се оглавява от опитния при провеждането на избори юрист Елка Стоянова - ВИЖ ТУК. Ето и останалите комисии по общини, с изключение на Созопол:

Несебър

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Силвия Стоянова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Евдокия Атанасова Делибалтова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Жулиета Иванова Белева

СЕКРЕТАР:

Десислава Николова Николова

ЧЛЕНОВЕ:

Светослава Димитрова Наумова

Зорница Недялкова Кудева

Симеон Александров Чокелиев

Веселин Михайлов Радев

Ангел Георгиев Карастоянов

Диана Нейкова Атанасова

Виолета Руменова Попова

Ирена Викторова Окишелова

Таня Панайотова Панайотова-Маркова

Руен

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Стоянова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Георгиева Русева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Воин Цветков Войнов

СЕКРЕТАР:

Мустафа Халис Ахмед

ЧЛЕНОВЕ:

Мирям Ахмед Хюсеин

Хюсеин Смаил Сюлейман

Гюлсюм Ибрахим Шабан

Севгин Шукри Мустафа

Тодор Златев Златев

Станко Георгиев Апостолов

Луко Тодоров Луков

Еметула Мехмед Сюлейман

Дахил Мустафа Селим

Поморие

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любка Димитрова Страволемова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Натали Христова Широкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кольо Георгиев Николов

СЕКРЕТАР: Пенка Янкова Вакрилова

ЧЛЕНОВЕ:

Костов Стаматов

Александър Григоров Кръстанов

Елена Николова Коева

Славей Димитров Канариев

Ваня Тихомирова Асеникова

Таня Деянова Костова

Мариана Борисова Димитрова

Царево

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янчев Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Николов Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Тодорова Стаматова

СЕКРЕТАР: Мария Иванова Стоименова

ЧЛЕНОВЕ:

Елена Димчева Димитрова

Гергана Георгиева Иванова

Галина Жекова Вълева

Радослава Русева Кичукова

Ивелина Панайотова Иванова

Вероника Александрова Иванчева

Тодор Димитров Гондов

Николай Ангелов Янев

Пламен Панайотов Панайотов

Средец

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Димитрова Камбурова – Тунтева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Йорданов Цонев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бончо Василев Богданов

СЕКРЕТАР: Кета Георгиева Коларова

ЧЛЕНОВЕ:

Велка Гатева Трифонова

Янка Апостолова Въргова

Радка Боева Попова

Маргарита Атанасова Чолакова

Иван Стоянов Иванов

Дора Стефанова Добрева

Христо Тодоров Ковачев

Деяна Петрова Добрева

Ванина Стойчева Йорданова

Камено

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Бойков Бойчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Назим Мехмед

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Карчева Янова

СЕКРЕТАР: Димитър Киров Петров

ЧЛЕНОВЕ:

Розалия Данаилова Бобева

Тодор Кънчев Калев

Цветелина Иванова Господинова

Катя Пенчева Желязкова

Татяна Борисова Михайлова

Ирина Николчева Ангелова

Коста Кирилов Влъчков

Айтос

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Стоянова Желева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дилек Мустафа Ибрям

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Иванов Койчев

СЕКРЕТАР: Николай Христов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:

Милена Димитрова Арабаджиева

Илияна Вълканова Гугалова

Стефан Костадинов Костадинов

Радка Димитрова Недкова

Павлета Паунова Пантелеева

Светломир Щерев Богацевски

Пенчо Радков Пенчев

Теодора Георгиева Георгиева

Николинка Крумова Стоева

Малко Търново

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Йотов Йотов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емине Адем Юнуз

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Желев Тончев

СЕКРЕТАР: Теодора Иванова Борисова

ЧЛЕНОВЕ:

Станка Стефанова Кирова

Калина Стоянова Йовчева

Златка Димитрова Манолова

Калина Василева Шаренкова

Кирилка Станева Митрева

Марийка Стефанова Кирова

Мария Стоянова Михалева

Стефани Димитрова Стирянова

Веселка Пепова Стойчева

Сунгурларе

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Петров Катъров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еметула Фикрет Мустафа

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Димитров Тонев

СЕКРЕТАР: Екатерина Колева Пахова

ЧЛЕНОВЕ

Величка Костадинова Байнашева

Ирина Костова Джендова

Ванина Иванова Танева

Антония Борисова Скендерова

Венелина Живкова Катърджиева

Маргарита Иванова Рачева

Надежда Йорданова Берданкова

Мирослава Колева Аврамова

Ирена Мариова Ангелова

Приморско

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Алексиева Кънчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Стоянов Кръстев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Атанасова Маврова

СЕКРЕТАР: Златина Илиева Петкова

ЧЛЕНОВЕ:

Стела Владимирова Чаговец

Калиопа Костадинова Трендафилова

Елена Стойчева Динкова

Златка Георгиева Върбанова

Петра Вълчева Петрова

Мария Костадинова Върбанова

Гергана Ганчева Иванова

Елена Вълчева Копчелиева

Иван Монев Иванов

Карнобат

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минка Андреева Колева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мелек Съдика Узун

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Маринова Петрова

СЕКРЕТАР: Светла Иванова Железчева

ЧЛЕНОВЕ:

Зоя Колева Чанкова

Пенка Бенчева Недялкова

Йорданка Петкова Милкова

Гергана Христова Иванова

Маргарит Василев Илиев

Ганка Тодорова Димитрова

Янка Божанова Мичева