На 507 сигнала за произшествия в страната за изминалото денонощие са реагирали екипите на пожарната. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Потушени са 114 пожара. При инцидентите има един загинал и един пострадал.

С материални щети са 20 от пожарите за изминалите 24 часа, от които осем са били в жилищни сгради. Без материални щети са 94 пожара.

Извършени са 383 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства.